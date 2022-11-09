حصة بطلة الجري في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)



أحرزت حصة الجسمي من «طيران الإمارات» المركز الأول في فئة المواطنات، في سباق الجري بمضمار ميدان لمسافة 4.5 كيلومتر، ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وتستمر إلى 21 نوفمبر الجاري، وجاءت فاطمة سعيد «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» في المركز الثاني، وروضة المنصوري «هيئة كهرباء ومياه دبي» في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات، فازت لوتي لوكاس «فوز كونسبت للياقة البدنية» بالمركز الأول، تلتها لطيفة الصاروخ «دبي لأصحاب الهمم»، وحلت إيفيتا سترايالوفا «طيران الإمارات» في المركز الثالث.

وانطلقت بطولة البادل تنس في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز، وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، وتتنافس فيها المشاركات ضمن فئة المواطنات والفئة المفتوحة، فيما تنطلق بطولة الاسكواش الجمعة في نادي دبي للسيدات وتستمر إلى 18 نوفمبر، كما تقام بطولة الكروسفت يوم السبت في نادي لونا الرياضي للسيدات، وبطولة الريشة الطائرة يوم 14 نوفمبر في النصر وتستمر إلى 17 نوفمبر، وكرة الطاولة 15 نوفمبر في النصر وتستمر إلى 17 نوفمبر، على أن تقام بطولة الرياضات الإلكترونية في مجلس دبي الرياضي 18 و19 نوفمبر، وتقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج من 19 إلى 21 نوفمبر.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة تنظيم 10 ألعاب رياضية متنوعة، هي: البولينج وسباق الجري وسباق الدراجات الهوائية والبادل تنس وكروس فت والاسكواش والريشة الطائرة وكرة الطاولة والشطرنج والألعاب الإلكترونية.