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الرياضي

الطنيجي عضو لجنة التطوير في «دولي الطب الرياضي»

الطنيجي عضو لجنة التطوير في «دولي الطب الرياضي»
9 نوفمبر 2022 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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اختير الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، عضواً بلجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، وذلك على هامش فعاليات «النسخة 37» للمؤتمر الدولي للطب الرياضي بالمكسيك من 22 إلى 25 سبتمبر الماضي.
ويأتي اختيار الدكتور هاشل الطنيجي استكمالاً للإنجازات التي حققتها الإمارات خلال المؤتمر الدولي للطب الرياضي الأخير، والذي شهد إعلان فوز دبي بحق استضافة «النسخة 38» من المؤتمر عام 2024، حيث يشهد المؤتمر مشاركة العديد من لجان الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى حضور نخبة من المنتسبين لمجال الطب الرياضي، سواءً من جراحي العظام والمعالجين الطبيعيين وأخصائيي التغذية وأخصائيي العلاج الوظيفي والطب النفسي.
وأبدى الدكتور هاشل الطنيجي سعادته بهذا النجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الكبرى التي تحظى بها الدولة، في جميع القطاعات والمجالات ومنها القطاع الطبي، بفضل ما تمتلكه الإمارات من إمكانات استثنائية رسخت سمعتها كإحدى الوجهات المعروفة عالمياً والمفضلة لإقامة الفعاليات واستضافة الأحداث المهمة في أجندة المنظمات والمؤسسات الدولية.
وأشار الطنيجي إلى أن العمل بدأ بمجرد الإعلان عن فوز دبي باستضافة فعاليات «النسخة 38» من الحدث الرياضي الطبي العالمي الذي شهد تنافساً قوياً من جميع الدول المتقدمة للاستضافة ومنها كرواتيا وتشيلي، موضحاً أن الفترة المقبلة تشهد اجتماعات مستمرة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للوقوف على جميع الجوانب المستهدفة من إدارة المؤتمر الدولي، لضمان تقديم نسخة مميزة تليق بحجم سمعة ومكانة الإمارات.

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
الطب الرياضي
المكسيك
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