«البايرن» مذهل في «مباراة الأرقام»



ميونيخ (رويترز)

قدم بايرن ميونيخ «حامل اللقب» أداءً مذهلاً في الشوط الأول، ليتغلب على ضيفه فيردر بريمن 6-1، ويوسع الفارق في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى أربع نقاط عن أقرب مطارديه.

وعادل خامس انتصار على التوالي لبايرن في الدوري، والذي شمل ثلاثية لسيرج جنابري، الرقم القياسي في الدوري الألماني لأطول مسيرة دون هزيمة أمام فريق واحد، حيث خاض بايرن حتى الآن 26 مباراة في الدوري، من دون هزيمة أمام بريمن.

ويملك بايرن أيضاً ثاني أفضل هجوم في تاريخ دوري الدرجة الأولى برصيد 47 هدفاً من 14 مباراة، أي أقل بواقع هدف واحد عن مسيرة بايرن، وصولاً إلى المرحلة نفسها من الدوري في موسم 1976-1977.

وأظهر اللاعب الدولي المتألق جمال موسيالا الذي يأمل المشجعون في أن يكون له التأثير نفسه في نهائيات كأس العالم في وقت لاحق من هذا الشهر في قطر، رباطة جأش مذهلة عندما سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، وتخطى أحد لاعبي المنافس، وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وكان هذا هو الهدف التاسع للاعب البالغ (19 عاماً) في الدوري هذا الموسم في اللقاء رقم 111 لبايرن مع فيردر، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

وسجل الضيوف عكس مسار اللعب، بعدها بأربع دقائق فقط من تسديدة أنطوني يونج، والتي خدعت الحارس مانويل نوير، لكن ضغط بايرن كان قاسياً، حتى بعد أن اضطر اللاعب السنغالي الدولي ساديو ماني لمغادرة الملعب، بعد 20 دقيقة من البداية بسبب الإصابة.

ومضى بايرن ليسجل ثلاث مرات في ست دقائق مذهلة ليحسم نتيجة المباراة.

وسدد جنابري كرة رائعة في الدقيقة الـ 22، قبل أن يضيف زميله الدولي الألماني ليون جوريتسكا هدفاً آخر بعد ذلك بأربع دقائق.

ثم سجل جنابري هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 28 من تمريرة مثالية من ليروي ساني، بينما لم يتمكن فيردر من إيقاف انطلاقات بايرن عبر خط الوسط.

وكان من المفترض أن يسجل ساني نفسه في بداية الشوط الثاني، لكنه سدد في القائم، وهو في حال انفراد بالحارس ييري بافلينكا ليخفف بايرن من ضغطه بعدها بشكل تدريجي.

وأكمل جنابري الثلاثية في الدقيقة 82، بعد تجاوز أربعة من لاعبي فيردر بريمن، قبل أن يسجل اللاعب الدولي الفرنسي الشاب ماتيس تيل الهدف السادس لبايرن بمجهود فردي رائع بعدها بدقيقتين.

ويملك الفريق البافاري الآن 31 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني فرايبورج الذي سيواجه رازان بال شبورت لايبزج، ويحتل أونيون برلين الذي يواجه أوجسبورج المركز الثالث برصيد 26 نقطة.