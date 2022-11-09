تحضيري «جوهرة التاج» يجتذب النخبة على «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي مساء غد «الخميس»، أول حفلات سباقاته للموسم الجديد «2022 -2023»، والذي يزينه السباق التحضيري لكأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان، ويتألف الحفل الافتتاحي من 6 أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وإجمالي الجوائز المرصودة للحفل 515 ألف درهم.

ويجتذب السباق البالغ جائزته 125 ألف درهم، وطوله 2200 متر في الشوط الخامس، 14 من نخبة الخيول صاحبة التصنيفات العالية، أبرزها «كيرلس ديل روك» الذي حل ثانياً في سباق دبي كحيلة كلاسيك، والنجم المتألق «حميم»، والذي سبق له حصد انتصارات متتالية، والمتطور «اف البيرق»، وهناك أيضاً «راجح» بطل الجولة الثانية لتحدي آل مكتوم الموسم الماضي، بجانب وصيفه في ذلك السباق «ضرغام عذبه».

وتسعي بقية الخيول القوية لإثبات وجودها والتفوق وحجز مكان لها في الشوط الرئيسي لسباق جوهرة تاج زايد البالغ جائزته 5 ملايين درهم، والذي يعد واحداً من أهم أشواط السباقات بمضامير الدولة.

وخصص الشوط الثالث لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1200 متر «تكافؤ» البالغ جائزته 70 ألف درهم، ويتنافس عليه «اف سيل» و«شجاع مسقط»، و«متكافل».

ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1400 متر «شروط»، على لقب وادي سدر البالغ جائزته 80 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «حكيم»، و«مخالد»، و«اف مقام».

وتتصدر «جميلة»، و«راجي الوثبة» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وهو سباق للمبتدئة من الخيول العربية الأصيلة على لقب وادي غليلة البالغ جائزته 80 ألف درهم، وينافس على اللقب «يونايتد سبيريت».

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب وادي شيز البالغ جائزته 80 ألف درهم، بروز نجم «اف مخرج» الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث انتزع الفوز 6 مرات في الموسم الماضي، وينافسه «قيصر»، و«شامخ».

ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، وهو شوط تكافؤ لمسافة 1400 متر على لقب وادي طيبة البالغ جائزته 80 ألف درهم، ويسعى «بانشيرو» للفوز على نخبة من الخيول القوية يبرز منها «ترجمان»، و«جميرا باي».