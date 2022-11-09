«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك ضمن ثلاث فئات تشمل أفضل لاعب، وحارس مرمى ومدرب.

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن أكتوبر كلاً من أدريان سيلفا وجواو بيدرو «الوحدة»، وسفيان رحيمي «العين»، ودانييل بيسا «اتحاد كلباء» وفراس بالعربي «عجمان».

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس عن أكتوبر، فتضم خالد السناني «الوصل»، علي الحوسني «عجمان»، ودرويش محمد «الشارقة».

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن أكتوبر كل من الصربي جوران «عجمان»، والبرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، والإسباني مانويل خمينيز «الوحدة».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 8 مساء الثلاثاء، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.