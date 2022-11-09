الإمارات وجهة 11 نادياً سعودياً في «عطلة المونديال»

معتصم عبدالله (دبي)



تتأهب ملاعب الإمارات، بالتزامن مع احتضانها معسكرات مجموعة من المنتخبات العالمية التي تستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقررة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، لاستضافة معسكرات الأندية السعودية خلال فترة التوقف الحالية لمنافسات الدوري، والتي تستمر شهرين من 16 أكتوبر إلى 15 ديسمبر المقبل، نظراً لمشاركة «الأخضر» المرتقبة في «مونديال قطر».

وتحتضن مدن الإمارات المختلفة، أبوظبي، العين، دبي، الشارقة، وغيرها، معسكرات 11 نادياً من الدوري السعودي، تشمل الشباب، النصر، الاتحاد، ضمك، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الخليج، الفتح، التعاون، والرائد، في انتظار مجموعة أخرى من الأندية الخليجية والعربية والأوروبية.

وتمثل الإمارات خلال «عطلة الشتاء»، مقصداً لمعظم الأندية والمنتخبات العالمية، نظراً لملاءمة الطقس، وتوافر مرافق الإقامة الحديثة، والفنادق المجهزة على أعلى المستويات، بجانب الملاعب ومرافق التدريبات، والصالات الرياضية، فضلاً عن المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المعتمدة من «الفيفا» لتأهيل اللاعبين.

وتوفر المعسكرات المتزامنة للأندية في الإمارات، فرصة لخوض مجموعة من المباريات الودية القوية، في ظل وجود عدد من المعسكرات المماثلة للأندية الزائرة، بجانب التجارب الودية مع الأندية المحلية في «دوري أدنوك للمحترفين».

وتحتضن العاصمة أبوظبي من 18 نوفمبر الحالي إلى 2 ديسمبر المقبل، معسكر فريق الشباب، متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، ويتضمن برنامج إعداد «الليث» خوض 4 تجارب.

وأعلن النصر وصيف الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، عن إقامة معسكر إعدادي في أبوظبي لمدة 13 يوماً من 27 نوفمبر الحالي وحتى 9 ديسمبر المقبل، ويخوض «العالمي» خلال معسكر أبوظبي ثلاث تجارب أمام الوحدة، الوصل، والعين.

وكشف ضمك عن انطلاق معسكره الإعدادي في أبوظبي غداً، ويخوض «سادس ترتيب الدوري السعودي» وديات متنوعة، أبرزها مباراة الجزيرة 16 نوفمبر، والخليج السعودي 23 نوفمبر، إضافة إلى وديتين 27 و30، قبل العودة إلى السعودية.

بدوره، يقيم الاتفاق «العاشر» في ترتيب الدوري السعودي، معسكراً إعدادياً بالعاصمة أبوظبي من 21 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، يخوض خلاله 4 وديات.

ووصلت إلى دبي السبت الماضي، بعثة فريق اتحاد جدة صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي، لإقامة معسكر إعدادي يستمر 22 يوماً، ودشن «النمور» برنامج المعسكر من خلال التدريبات اليومية بنادي النصر.

وخضع أحمد شراحيلي لاعب الاتحاد لفحص طبي في مستشفى فقيه الجامعي في دبي، لتقييم حالة الإصابة بعد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية، وقرر البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة اصطحاب المصابين إلى معسكر دبي لاستكمال البرنامج التأهيلي.

واتخذ البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز، مدرب الطائي، قراراً مماثلاً بشأن طلب تأهيل المصابين البرازيلي جوميز دينر، والفنزويلي أدريان مارتينيز في مقر المعسكر الخارجي بالشارقة، سعياً لتجهيز اللاعبين قبل استئناف الدوري السعودي، ويستمر معسكر الطائي 18 يوماً تتخلله 3 تجارب.

وينطلق «الخميس» في دبي معسكر الفيحاء الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري السعودي، ويستمر حتى 25 نوفمبر.

ويخوض الفتح صاحب المركز الثامن 4 مباريات ودية ضمن برنامج معسكره الإعدادي في العين، وتتضمن قائمة وديات الفتح مواجهة الوصل 18 نوفمبر، وعجمان 21 نوفمبر، في انتظار تحديد موعد التجربة الثالثة، فيما ستكون الودية الرابعة أمام العين.

وعلى نسق معسكر الفتح، تحتضن «دار الزين»، المعسكر الإعدادي للخليج صاحب المركز الـ 14 في الدوري السعودي، وينطلق 15 نوفمبر الحالي، ويخوض خلاله عدداً من المباريات الودية، ويقيم التعاون صاحب المركز الخامس معسكراً مماثلاً بالعين من 12 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، تتخلله 4 مباريات ودية.

ويخوض الرائد صاحب المركز الـ 11 في الدوري السعودي، 4 وديات خلال معسكره بالعين الذي ينطلق في 18 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى 5 ديسمبر، وتتضمن الوديات مواجهة عجمان 21 نوفمبر، والفتح 23 نوفمبر، والسيب العُماني في 3 ديسمبر، بجانب ودية رابعة.

معسكرات أندية السعودية في الإمارات



أبوظبي



- الشباب «18 نوفمبر إلى 2 ديسمبر»

- النصر «27 نوفمبر إلى 9 ديسمبر»

- ضمك «11 إلى 30 نوفمبر»

- الاتفاق «21 نوفمبر إلى 4 ديسمبر»

العين



- الفتح «16 إلى 30 نوفمبر»

- الخليج «15 إلى 27 نوفمبر»

- التعاون «12 نوفمبر إلى 2 ديسمبر»

- الرائد «18 نوفمبر إلى 5 ديسمبر»

دبي



- اتحاد جدة «5 إلى 26 نوفمبر»

- الفيحاء «10 إلى 25 نوفمبر»

الشارقة



- الطائي «8 إلى 26 نوفمبر»



أهم التجارب للأندية السعودية في الإمارات



النصر - الوحدة «لم يحدد»

النصر - الوصل «لم يحدد»

النصر - العين «لم يحدد»

ضمك - الجزيرة «16 نوفمبر»

الفتح - الوصل «18 نوفمبر»

الفتح - عجمان «21 نوفمبر»

الفتح - العين «لم يحدد»