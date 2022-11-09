هاورد ينتقل إلى سلة تايوان

تايبيه (أ ف ب)

انضم لاعب كرة السلة الأميركي المخضرم دوايت هاورد «36 عاماً»، الذي اختير ثماني مرات لخوض مباراة كل النجوم في دوري «أن بي ايه» للمحترفين، الى أحد أندية الدوري التايواني، بعد أن أصبح لاعباً حراً في نهاية موسم 2021-2022.

ونشر تايوان ليوباردز شريط فيديو على حساب النادي على فيسبوك يظهر فيه هاورد، وهو يقول: أنا متحمس للغاية، أتطلع قدماً إلى الوصول إلى تايوان والبدء باللعب.

وأضاف: أتطلع قدماً إلى رؤية الأنصار، تناول الأكل المحلي، وتمضية أفضل الأوقات ومساعدة تايوان ليوباردز على إحراز بطولة الدوري.

وشارك هاورد ثماني مرات في مباراة كل النجوم (أول ستار) في 18 موسماً قضاها في الدوري الأميركي وتوج بطلاً في صفوف لوس أنجلوس ليكرز خلال موسم 2019-2020، وسجل هاورد معدلاً مقداره 6.2 نقطة و5.9 متابعات في المباراة الواحدة في صفوف ليكرز الموسم الماضي.

وسيقدم النادي التايواني لاعبه الجديد رسمياً في مؤتمر صحفي على أن يخوض أول مباراة له في نهاية الأسبوع التالي.

وقال النادي: نأمل أن ينقل عدوى خبرته ومهاراته إلى اللاعبين الشبان في الفريق ومساعدته على إحراز الدوري هذا العام.

وتُعدّ كرة السلة والبيسبول أكثر لعبتين شعبيتين في تايوان وتحظيان بمتابعة جماهيرية كبيرة.