«البايرن» يكشف طبيعة إصابة «ماني»



ميونيخ (رويترز)

قال دينو توبمولر المدرب المساعد لبايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن «ليست خطيرة»، وسيكون جاهزاً لكأس العالم في قطر، وخرج ماني بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على بريمن.

وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهما لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

وأبلغ توبمولر الصحفيين «ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك».

وقال يوليان ناجلزمان مدرب البايرن، إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين سيخضع لفحوصات.

وأضاف: لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات، وأعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة، لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة، لكن لا يمكنني قول أي شيء.