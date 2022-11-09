إيفرتون «الوداع المبكر» من «كأس الرابطة»



لندن (أ ف ب)

أطاح بورنموث نظيره إيفرتون في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي، بفوز عريض عليه 4-1 في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز جمال لوي «7»، وجونيور ستنيسلاس «47»، والدنماركي إميليانو ماركونديس «76»، وجايدون أنتوني «82»، وللخاسر ديماراي جراي «67».

ويعاني إيفرتون منذ مطلع الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السادس عشر في الدوري المحلي، علماً بأنه خسر أيضاً على أرضه أمام ليستر سيتي صفر-2 لتزداد الضغوط على مدربه فرانك لامبارد.

كذلك فاز ليستر سيتي من الممتازة على نيوبورت سيتي بثلاثية نظيفة حملت تواقيع جيمس أوستن «44»، وجيمي فاردي «70 و82».