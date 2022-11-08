الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

راشد بن حميد يستقبل طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي

راشد بن حميد يستقبل طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي
9 نوفمبر 2022 00:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة والرابطة يعلنان إلغاء «بروتوكول المباريات»
تشكيلة أستراليا للمونديال تضم «المراهق» وتتجاهل روجيتش!

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، المكون من محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري قبل سفرهم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق 20 من نوفمبر الجاري.
حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود قضاة الملاعب وحرصهم المستمر على صقل مواهبهم، وتسجيل حضور مميز للصافرة الإماراتية قارياً ودولياً، فضلاً عن نجاحهم محلياً، مؤكداً أن تواصل مشاركة حكام إماراتيين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم دليل على قوة التحكيم الإماراتي وثباته، فضلاً عن سمعته الدولية الطيبة، آملاً المشاركة بأكثر من طاقم تحكيمي في مونديال 2026.
وقال: «اتحاد الكرة يقدم دعماً غير محدود للتحكيم، لأن نجاح منافسات كرة القدم تعتمد بالدرجة الأولى على الحكم وأدائه وقراراته»، مؤكداً أن الحكم الإماراتي أصبح سفيرا دائماً للكرة الإماراتية في المونديال، وهذا دليل على حجم الجهد الذي يبذله في المعسكرات الداخلية والخارجية والتدريبات اليومية وورش العمل، منوهاً إلى أن أسرة كرة القدم تفتخر بنجاحات قضاة الملاعب الإماراتيين.
ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي حكام الكرة المشاركين في مونديال قطر 2022 إلى التركيز، مجدداً ثقته في قدرتهم على تقديم أداء مميز في كأس العالم، مشيداً بتألقهم في الداخل والخارج.
وأضاف: «نحن نثق بالحكم المواطن الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم، محلياً ودولياً، وسنبقى سنده ونوفر له أفضل بيئة للعمل والإعداد».

راشد بن حميد
راشد بن حميد النعيمي
راشد النعيمي
اتحاد الكرة
نهائيات كأس العالم
كأس العالم
كأس العالم 2022
مونديال 2022
التحكيم الإماراتي
طاقم التحكيم الإماراتي
محمد عبدالله حسن
قطر
مونديال قطر
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©