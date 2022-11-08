راشد بن حميد يستقبل طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، المكون من محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري قبل سفرهم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق 20 من نوفمبر الجاري.

حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود قضاة الملاعب وحرصهم المستمر على صقل مواهبهم، وتسجيل حضور مميز للصافرة الإماراتية قارياً ودولياً، فضلاً عن نجاحهم محلياً، مؤكداً أن تواصل مشاركة حكام إماراتيين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم دليل على قوة التحكيم الإماراتي وثباته، فضلاً عن سمعته الدولية الطيبة، آملاً المشاركة بأكثر من طاقم تحكيمي في مونديال 2026.

وقال: «اتحاد الكرة يقدم دعماً غير محدود للتحكيم، لأن نجاح منافسات كرة القدم تعتمد بالدرجة الأولى على الحكم وأدائه وقراراته»، مؤكداً أن الحكم الإماراتي أصبح سفيرا دائماً للكرة الإماراتية في المونديال، وهذا دليل على حجم الجهد الذي يبذله في المعسكرات الداخلية والخارجية والتدريبات اليومية وورش العمل، منوهاً إلى أن أسرة كرة القدم تفتخر بنجاحات قضاة الملاعب الإماراتيين.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي حكام الكرة المشاركين في مونديال قطر 2022 إلى التركيز، مجدداً ثقته في قدرتهم على تقديم أداء مميز في كأس العالم، مشيداً بتألقهم في الداخل والخارج.

وأضاف: «نحن نثق بالحكم المواطن الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم، محلياً ودولياً، وسنبقى سنده ونوفر له أفضل بيئة للعمل والإعداد».