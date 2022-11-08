«أبيض الشاطئية» يواجه السعودية في «نيوم الدولية» اليوم

دبي (الاتحاد)

يواجه منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في العاشرة مساء اليوم شقيقه المنتخب السعودي، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس نيوم الدولية الودية، المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويُمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة 12 لاعباً، هم: جمال محمد، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، عبدالله دحقاني، أحمد ملاحي، حميد جمال، سعيد عيد، راشد عيد، عبدالله عباس.

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين، حيثُ تضم المجموعة الأولى منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات السعودية، وباراجواي، وإنجلترا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات البرازيل واليابان وعُمان والبحرين.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية المقرر لها يوم 12 نوفمبر المقبل.