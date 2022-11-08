«الأبيض» يبحث عن «ودية عربية» في معسكر ديسمبر

معتز الشامي (دبي)

يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خلال الساعات القليلة المقبلة، قائمة اللاعبين المرشحين للدخول إلى المعسكر المغلق الذي ينطلق في أبوظبي الأحد المقبل ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه، وذلك لمواجهة منتخب الأرجنتين 16 ومواجهة كازاخستان يوم 19 من الشهر الجاري.

وينتظر أن يضم الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني أجهز العناصر التي ظهرت خلال جولات الدوري مؤخراً، حيث يحتاج إلى اللاعبين الدوليين القادرين على مواجهة «التانجو».

ويتوقع أن تتضمن القائمة الموسعة أكثر من 30 لاعباً، قبل انطلاقة الجولة العاشرة للدوري، على أن يتم تقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً يدخلون معسكر أبوظبي، حيث تعتبر محطة المنتخب الأرجنتيني هدفاً كبيراً للأبيض، كونها ستشهد اهتماماً جماهيرياً كبيراً، حيث نفدت جميع التذاكر لتلك المباراة قبل أكثر من شهر ونصف من انطلاقها، ما يعكس أهميتها للجماهير ومختلف وسائل الإعلام، خاصة العالمية منها.

وشدد رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني في تصريحاته لـ «الاتحاد»، على أهمية تلك المحطة في مراحل إعداد المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن مواجهة «التانجو»، تعد فرصة كبيرة وتاريخية ويجب استغلالها، بالظهور بصورة مميزة، وأن يقدم جميع اللاعبين مستوى متميزاً، عبر الأداء الجاد في تلك المواجهة حتى تتحقق الاستفادة المطلوبة.

وعلى الجانب الآخر بدأت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، البحث عن تجربة ودية دولية يخوضها المنتخب الوطني، خلال التجمع بعد المقبل، والذي سينطلق 26 ديسمبر المقبل، وحتى موعد انطلاق بطولة «خليجي 25»، والتي ستقام في الفترة من 6 وحتى 19 يناير المقبل.

وتشير المتابعات إلى أن التجربة الودية المرتقبة ستكون أمام منتخب خليجي أو عربي من غرب آسيا، على أن تقام 31 ديسمبر المقبل أو الأول من يناير على أقصى تقدير.

وعن معسكري الإعداد للمنتخب سواء الذي يدخله الأحد المقبل لمواجهتي الأرجنتين وكازاخستان، أو الذي يليه قبل خليجي 25، وأهداف المعسكرين قال مدرب المنتخب: «بالتأكيد سيكون الهدف هو الاستفادة من التجارب الودية، في الوقوف على متطلبات تشكيلة المنتخب وطريقة اللعب الأنسب التي سنخوض بها المشاركات الرسمية بالنسبة لنا، سواء خليجي 25 أو بطولة غرب آسيا في مارس المقبل».

وتابع: «الهدف الآن هو المعسكر المقبل في أبوظبي، حيث سنختار أجهز العناصر في الدوري، وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع، حيث يكون المحك دوماً هو المستوى في المسابقات المحلية وتحديداً بطولة الدوري، حيث ارتفعت وتيرة المنافسة مؤخراً، ونرى شراسة قتالية في الملعب على النقطة بين جميع الفرق، وهو ما يرفع المستوى الفني للاعبين بشكل عام، ويفيد المنتخب».

وعن رأيه في أجواء قرعة الكأس التي جرت أول من أمس في متحف المستقبل قال: «بالفعل كانت أجواء رائعة، من الجيد أن نرى فرق دوري الدرجة الأولى تلتقى مع المحترفين، نحن نحرص على متابعة جميع اللاعبين وجميع الأندية، وستكون فرصة متاحة لنا للتعرف عن قرب على مستويات جميع اللاعبين، خصوصاً في الدرجة الأولى».