اتحاد الكرة والرابطة يعلنان إلغاء «بروتوكول المباريات»

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية والبنود الواردة في بروتوكول عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك تماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ببدء تطبيق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود «كوفيد- 19».

وسيتم العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخه وتطبيقه في جميع مسابقات اتحاد الكرة، ومسابقات رابطة المحترفين، ومسابقات كرة الصالات، ومسابقات السيدات، ومسابقات الكرة الشاطئية، ومباريات المنتخبات الوطنية، فيما يتم الاكتفاء بمتطلبات كوفيد-19 للسفر إلى دولة الإمارات بالنسبة للفرق والمنتخبات الزائرة. ويشمل القرار كافة الفئات وهي الأجهزة الفنية والإدارية، اللاعبين، طاقم الحكام، المنظمين، الجماهير ووسائل الإعلام على أن يتم مراقبة الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.