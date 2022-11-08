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الرياضي

«الانضباط» تعاقب أندية «الأولى» و«الثانية»

«الانضباط» تعاقب أندية «الأولى» و«الثانية»
9 نوفمبر 2022 00:32

دبي (الاتحاد)

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قررت لجنة الانضباط في اجتماعها، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة لفت نظر لناديي مسافي وسيتي لتأخر نزول الفريقين لأرض الملعب لمدة ثلاث دقائق قبل بداية الشوط الثاني في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية من مسابقة دوري الدرجة الأولى، ووجهت عقوبة لفت نظر لفريق بينونة لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين، وذلك بتسجيله 9 لاعبين أجانب في مباراته أمام فريق جلف إف سي.
وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على فريق لافال يونايتد وقدرها ألفا درهم لتأخر بداية مباراته أمام فريق الاتفاق لمدة تسع دقائق بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.
وغرمت اللجنة فريق إنتر سيتي غرامة مالية قدرها عشرة آلاف وخمسمئة درهم، لحصول لاعبيه على 7 بطاقات صفراء في مباراته أمام مدينات في مسابقة دوري الدرجة الثالثة، كما غرمت فريق الدعم الرياضي مبلغاً وقدره ألفا درهم لمخالفته بروتوكول المباريات، نتيجة تسجيله لاعب على النظام الإلكتروني من دون نتيجة فحص صالحة، في ذات المسابقة.
قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الفجيرة سعود المسماري مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا درهم بسبب توجيه عبارات غير لائقة لحكم مباراة فريقه أمام نادي العروبة في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً.

لجنة الانضباط
سعيد الحوطي
دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الثانية
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