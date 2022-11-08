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المهيري بطل تحدي سيح السلم للقدرة

المهيري بطل تحدي سيح السلم للقدرة
9 نوفمبر 2022 00:31

محمد حسن (دبي)

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خطفت إسطبلات «أف 3» الأضواء خلال سباق تحدي سيح السلم للقدرة الذي أقيم امس بمدينة دبي الدولية للقدرة، وحققت المركز الأول عن طريق فارسها الشاب راشد محمد المهيري، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أخرى ضمن العشرة الأوائل.
ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وشهد مشاركة 139 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
ونجح بطل السباق راشد المهيري في تحقيق فوزه الأول بعد أن قدم مردوداً جيداً خلال السباق الذي بلغت مسافته 119 كلم، وقطع المسافة على صهوة «اباندومس روبيكل» بزمن قدره 4:18:00 كلم، وبمعدل سرعة بلغ 27.67 كلم/ ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي، على صهوة «تاتارينو» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن قدره 4:18:10 ساعة، فيما حل في المركز الثالث عبد الله محمد الحمادي على صهوة «سترلينجس سفاري» لإسطبلات الريف «العجبان»، بزمن قدره 4:18:29 ساعة.
وعقب ختام السباق، قام اللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.

دبي
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سباق تحدي سيح السلم
مدينة دبي الدولية للقدرة
راشد المهيري
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