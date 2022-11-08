حمدة تتصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني، إقامة منافسات لثلاث فئات عمرية مختلفة للمرة الأولى، وسط مشاركة نسوية مميزة تصدرتها حمدة محمد عبد الله حمدان التي حققت أفضل النتائج بين الإماراتيات، في الحدث الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان المرموم في نادي دبي للهجن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيسي لماراثون اليوم الوطني المقرر إقامته يوم 6 يناير المقبل. وشاركت عدد من الفتيات في السباق التمهيدي استمراراً على تواجدهن في نسخة العام الماضي لأول مرة وقتها، وسط تفوق حمدة، التي سجلت أسرع الأزمنة في سباق الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 4 كلم وفي الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً، استطاع سعيد راشد سعيد العوادي الخاطري من الحصول على المركز الأول لمسافة 4 كلم، قاطعاً المسافة بزمن 6.51.68 دقيقة، يليه ثانياً علي مطر بن دحروي العامري بزمن 6.59.04 دقيقة، وثالثاً حمدان فرحان علي مصلح الأحبابي بزمن 7.00.91 دقيقة.

ونال سالم حمد سعيد الملهوف الكتبي المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 20 إلى 29 عامًا لمسافة 4 كلم، يليه ثانياً أحمد عبد الله محمد بن المحرمي، وثالثاً سهيل محمد سهيل الحميري.

أما عن فئة 30 عام وما فوق تمكن خالد علي سيف النعيمي من انتزاع المركز الأول، فيما حل يحيى علي سعيد الملعاي في المركز الثاني.