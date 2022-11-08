الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حمدة تتصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن

حمدة تتصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن
9 نوفمبر 2022 00:33

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني، إقامة منافسات لثلاث فئات عمرية مختلفة للمرة الأولى، وسط مشاركة نسوية مميزة تصدرتها حمدة محمد عبد الله حمدان التي حققت أفضل النتائج بين الإماراتيات، في الحدث الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان المرموم في نادي دبي للهجن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيسي لماراثون اليوم الوطني المقرر إقامته يوم 6 يناير المقبل. وشاركت عدد من الفتيات في السباق التمهيدي استمراراً على تواجدهن في نسخة العام الماضي لأول مرة وقتها، وسط تفوق حمدة، التي سجلت أسرع الأزمنة في سباق الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً.
وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 4 كلم  وفي الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً، استطاع سعيد راشد سعيد العوادي الخاطري من الحصول على المركز الأول لمسافة 4 كلم، قاطعاً المسافة بزمن 6.51.68 دقيقة، يليه ثانياً علي مطر بن دحروي العامري بزمن 6.59.04 دقيقة، وثالثاً حمدان فرحان علي مصلح الأحبابي بزمن 7.00.91 دقيقة.
ونال سالم حمد سعيد الملهوف الكتبي المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 20 إلى 29 عامًا لمسافة 4 كلم، يليه ثانياً أحمد عبد الله محمد بن المحرمي، وثالثاً سهيل محمد سهيل الحميري.
أما عن فئة 30 عام وما فوق تمكن خالد علي سيف النعيمي من انتزاع المركز الأول، فيما حل يحيى علي سعيد الملعاي في المركز الثاني.

ماراثون اليوم الوطني للهجن
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©