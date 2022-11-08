أندية «الأولى» تعود إلى الواجهة في «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

تعود أندية دوري الدرجة الأولى إلى واجهة البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بمشاركة 17 نادياً في الموسم الحالي للأولى في الدور الأول لكأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023، والذي يشهد مواجهات مباشرة لأندية الأولى أبرزها مباريات حتا والفجيرة، الرمس والإمارات، جلف اف سي وفرسان هسبانيا، الحمرية والتعاون.

في المقابل، تخوض 9 أندية مواجهات منتظرة أمام أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، وتجمع سيتي أمام النصر، دبا الحصن والجزيرة، العربي وعجمان، الذيد واتحاد كلباء، الجزيرة الحمراء والبطائح، بينونة والظفرة، مصفوت بني ياس، مسافي والوصل، العروبة وخورفكان.

وتشارك أندية الأولى في المرحلة الأولى «دور الـ32»ّ، لـ «الكأس الأغلى» للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة» أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.

ورأى محمد سرور مدير فريق نادي دبا الحصن، والذي يواجه منافسه الجزيرة في الدور الأول، أن الشكل الجديد للبطولة الأغلى يساوي بين جميع أندية الدولة، ويمنح الفرصة لبعض الأندية في الأولى الاستمرار حتى أدوار متقدمة في البطولة بما فيها نصف النهائي والنهائي»، مشيداً بالقرعة والشكل المختلف للبطولة الذي يعرف بشكل أفضل بدوري الأولى الذي يضم 17 نادياً، وللاعبي أندية الهواة لتقديم أفضل ما لديهم.

في المقابل، وصف سلطان برغش مدرب فريق نادي بينونة والذي يستعد لمواجهة الظفرة في الدور الأول، قرعة «البطولة الأغلى» بالمنصفة، وقال: «نواجه فريقاً كبيراً له احترامه، ونتطلع في ظهورنا الأولى لمشاركة إيجابية وتحقيق أفضل النتائج»، لافتاً إلى أن المشاركة في حد ذاتها تعني الكثير لأندية الأولى بما فيها الأندية الصاعدة حديثاً والمملوكة لبعض الشركات لإبراز نفسها وتجربتها.