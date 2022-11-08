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عجمان يتجاوز «ضجة» الخسارة الثالثة

عجمان يتجاوز «ضجة» الخسارة الثالثة
9 نوفمبر 2022 00:35

رضا سليم (دبي)

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طوى فريق عجمان صفحة الخسارة الأخيرة أمام الوصل في الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي جاءت في الثواني الأخيرة من المباراة بركلة جزاء، أثارت جدلاً واسعاً، وتقدمت بعدها إدارة النادي بشكوى إلى الحكام، إلا أن الجهاز الفني بقيادة جوران بدأ في تجهيز الفريق لمواجهة اتحاد كلباء في المواجهة المقبلة التي تقام بعد غدٍ «السبت» باستاد راشد بن سعيد، وهي العاشرة بين الفريقين في الدوري، حيث تفوق «البرتقالي» على «النمور» في 5 مواجهات مقابل 3 للنمور، والتعادل في مباراتين، وسجل مهاجمو عجمان 24 هدفاً مقابل 19 هدفاً لاتحاد كلباء.
ويفاضل جوران بين أكثر من لاعب لاختيار البديل المناسب مكان المدافع محمد إسماعيل، الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة أمام الوصل، ومن المتوقع أن يكون البديل سعيد سليمان، وإن كان المدرب يتعامل مع المباريات بأسلوب التشكيلة الثابتة، ولا يجازف بالتغييرات طالما أن هذه المجموعة تقدم مستويات جيدة وتحقق الانتصارات للفريق.
وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن هناك جلسة مع اللاعبين هدفها تجاوز ما حدث في المباراة الماضية والعودة من جديد للبحث عن انتصار يسعد الجماهير والتركيز على الالتزام بتعليمات الحكام، وعدم الاعتراض على أي قرار والتركيز فقط في اللعب وتنفيذ تعليمات المدرب، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في جاهزية تامة، وأنه لا توجد إصابات وأن الغيابات محدودة، وقال: نأمل أن نحقق الفوز الخامس هذا الموسم، خاصة أننا نلعب في ملعبنا ووسط جماهيرنا التي تساندنا بقوة.
يذكر أن «البركان» يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين والخسارة في 3 مباريات، ويسبقه اتحاد كلباء في الترتيب السادس برصيد 17 نقطة.

عجمان
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
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