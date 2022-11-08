ختام استثنائي للنسخة الـ 27 من بطولة العالم للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



في إنجاز تاريخي جديد، رسّخ منتخبنا الوطني للجو جيتسو، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، ريادته العالمية، وتمكن من الاحتفاظ بلقب النسخة الـ 27 من بطولة العالم للجو جيتسو، التي استضافتها أبوظبي للعام الثالث على التوالي، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بصالة جو جيتسو أرينا - في مدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر.

وسطّر أبطال الجو جيتسو واقعاً جديداً، وحققوا لقب أكبر بطولة للجو جيتسو على صعيد المنتخبات للعام الثالث على التوالي، في ظل مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

وتجاوز المنتخب الوطني، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، جميع أرقامه السابقة في بطولة العالم، محققاً 63 ميدالية ملونة بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية.

شهد اليوم الختامي لبطولة العالم منافسات فئات الباراجو جيتسو والأساتذة وحضر المنافسات، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، والدكتور مروان علي الكعبي المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة في «بيورهيلث»، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية للجو جيتسو.



الصدارة العالمية

هنأ عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو القيادة الرشيدة للدولة بإنجازات أبنائها وبناتها من الأبطال، وحفاظهم على الصدارة العالمية للعام الثالث على التوالي.

وقال: «نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، وملهم الأجيال الجديدة للإبداع والتميز في كل مجال، والداعم الأول لرياضة الجو جيتسو في الإمارات وكل دول العالم، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لرعاية سموه بطولة العالم، التي تُعد قيمة مضافة للحدث، ولكل المشاركين فيه، وحافزاً كبيراً لهم على التميز والإبداع».



شهادة الوفود

وتابع: «دعم القيادة الرشيدة وراء كل إنجازاتنا، والإمارات محظوظة بلا شك بقادتها وشيوخها، وبالنسبة لنا حققنا أهدافاً غير مسبوقة من الاستضافة، على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، وكانت أبوظبي محط اهتمام العالم على مدار الأيام العشرة الماضية، ونجحت في ترسيخ مكانتها العالمية كأهم مدن العالم في رياضة الجو جيتسو، وكانت المظلة التي اجتمع تحتها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. ونعتبر شهادة الوفود المشاركة وساماً على صدورنا، وفي الوقت نفسه الذي نطوي فيه صفحة هذه البطولة العالمية، نستعد لما هو للاستحقاق القادم بعد 3 أيام فقط - النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي ستُقام برعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.

واختتم الهاشمي قائلاً: «أشكر جهود كل الشركاء والرعاة والأندية والأكاديميات والأسر والعائلات الذين وقفوا خلف أبنائنا وبناتنا ووثقوا في قدراتهم، وأتوقع المزيد من الإنجازات لأبناء الإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».



بانايوتوس: أبوظبي إبهار وتميز



قال بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، إن استضافة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي ثلاث نسخ متتالية لبطولة العالم للجو جيتسو، تمثل إنجازاً غير مسبوق، وقد لا يتكرر مرة أخرى في أي مدينة بالعالم، ناهيك عن المعايير العالمية الفريدة التي تعتمدها أبوظبي في استضافتها كبريات البطولات العالمية، ما يجعل مهمة المدن المستضيفة للبطولة، مستقبلاً، غير سهلة، وحافلة بالتحديات إذا كانت ترغب في الحفاظ على المعايير نفسها.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: اسم دولة الإمارات وأبوظبي يرتبط بشكل مباشر بالنجاح والإبداع والإبهار، وقد ظهر ذلك جلياً في هذه النسخة من بطولة العالم وما سبقها، وإن أرادت الدول التي تترشح لاستضافة بطولاتنا في المستقبل تحقيق النجاح، فعليهم أن يستلهموا من تجربة أبوظبي ويتخذوها نموذجاً للنجاح. فشكراً لدولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، وشكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعم الأكبر للرياضة عموماً ورياضة الجو جيتسو على وجه الخصوص على المستويين المحلي والعالمي، والشكر موصول لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الذي كانت رعايته للحدث تشريفاً وتكريماً له ولمسؤولي الاتحاد الدولي للعبة.



مذكرة تفاهم

وقع اتحاد الجو جيتسو وكل من الاتحاد البحريني والمغربي والإسرائيلي للعبة مذكرة تفاهم على هامش البطولة تهدف لتعزيز نشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين، ورفع المستويات الفنية للاعبي البلدان الأربعة، حيث تضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات الفنية والأساليب الإدارية وتأهيل الكوادر وتنظيم البطولات والمعسكرات الإعدادية وغيرها من البنود.

من جانبه، ثمن عضو اتحاد الجو جيتسو الإسرائيلي إيلي بوبلينجر خطوة توقيع مذكرة التفاهم بين الدول الأربع، مشيراً إلى فوائدها العديدة، وأضاف: مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والسلام بين الدول الأربع، وجميعنا نرغب في اطلاع العالم بقدرة الجو جيتسو على تعزيز الأواصر بين جميع الدول.



الحي الرياضي.. إضافة كبيرة



ساهم الحي الرياضي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ضمن فعاليات البطولة في جو جيتسو آرينا في إبراز حضارة الإمارات وتراثها، وتقديم تنوع فريد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تجمع بين التراث والحداثة والتي قوبلت بتفاعل كبير من قبل جميع زوار وضيوف الحدث.

ويهدف الحي الرياضي أيضاً إلى تعزيز النشاط الرياضي وأنماط الحياة الصحية، والتأكيد على أهمية الرياضة في المجتمع لما لها من مردود نفسي وبدني ومعنوي على ممارسيها.