ذهبية للعرياني وفضية لمنتخبنا في «عالمية الرماية البارالمبية»

العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف حتى 18 نوفمبر، من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

حقق بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني الميدالية الذهبية ورقماً عالمياً بتحقيق 1179 نقطة، في مسابقة 50 متر بندقية ساكتون «ناري» ثلاثة أوضاع، رجال فردي وفرق، وتأهل للمشاركة في دورة باريس البارلمبية 2024، كما حقق منتحبنا الوطني المكون من عبد الله سلطان العريان وعبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 3444 نقطة في نفس المسابقة، بينما كان المركز الأول من نصيب الفريق الكوري الجنوبي المكون من جانج هو لي وجين هو بارك وجيم يانج شيم بتحقيق 3469 نقطة.

في مسابقة 50 متر بندقية ساكتون(ناري) ثلاثة أوضاع، الفردي جاء بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني في المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية بتحقيق 462 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية كانت من نصيب السلوفاكي ميروديسلاف ميلوفيسكي بتحقيق 451 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت للكوري الجنوبي جانج هو لي بتحقيق 442,9 نقطة.

من جهته، أعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: «عبدالله سلطان العرياني من الأبطال البارالمبيين الذين لهم بصمة واضحة في مختلف المحافل الدولية والبارالمبية»، وأضاف أن «إنجازات العرياني تتحدث عن نفسها»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز في حد ذاته يثبت ويؤكد النجاح المستمر الذي حققته رياضة أصحاب الهمم في الدولة، الذي لم يكن يتم لولا الدعم الكبير والمستمر من قيادتنا الرشيدة».

من ناحية أخرى، تلقت اللجنة العليا المنظمة للبطولة طلباً من الوفد الكوري الجنوبي المشارك في المنافسات بشأن رغبتهم في التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاستضافة الجانب الكوري لمنافسات بطولة كأس العام للرماية البارالمبية التي تقام العام المقبل في كوريا الجنوبية، وطلب الكوري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، خلال الاجتماع الذي عقده مع عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين، أن تقدم المؤسسة خبراتها التنظيمية والإدارية والفنية للجنة المنظمة في بلاده، نظراً لما تمتلكه المؤسسة من خبرات كبيرة في استضافة وتنظيم سلسلة من بطولات كأس العالم وبطولة العالم الحالية.

وقدم رئيس الوفد الكوري خلال الاجتماع الشكر لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على الترحيب وحسن الاستضافة، وقال إنه لمس الاحترافية العالية والدقة في كافة إجراءات التنظيم والاستضافة من فرق العمل بكافة لجان البطولة، لاسيما ابتكار نظام التسجيل الإلكتروني للوفود.

من ناحيته، قال عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للرماية البارالمبية2022 بمدينة العين: قيادتنا الرشيدة عودتنا على تقديم المساعدة والعون للجميع في كافة بقاع الأرض، ونجاح أبوظبي ومؤسسة زايد العليا في تنظيم واستضافة سلسلة بطولات كأس العالم للرماية البارالمبية خمس مرات كان له صيت وسمعة طيبة لدى كافة دول العالم، ولاسيما أن المشاركين في المنافسات تابعوا عن كثب جميع الإجراءات وتطبيق أنظمة إلكترونية على جميع المشاركين من فرق ووفود وإداريين، وتوفير حافلات خاصة لكل المشاركين بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحاد الدولي للرماية، الأمر الذي يثبت نجاح التنظيم.

وأضاف بأن اللجنة المنظمة تسعى بمشاركة خبراتها ونجاحاتها التنظيمية مع مختلف الاتحادات الدولية والقارية لتنظيم المنافسات التي تخدم أصحاب الهمم في مختلف القارات، مشيراً إلى أن استجابة المؤسسة لطلب اللجنة المنظمة لبطولة كوريا الجنوبية يأتي تجسيداً للدور الريادي لدولة الإمارات وإعلان دعم إمارة أبوظبي للمناسبات الدولية المختلفة الداعمة لأصحاب الهمم في نقل خبرتها لجميع المشاركين.