متسابق عمره 78 عاماً يطارد رقماً قياسياً في سباق «دبي سكاي رن»



دبي (الاتحاد)

يتجه معظم المسنين في عمر الـ 78 عاماً إلى عيش حياة هادئة وقضاء أوقاتهم في قراءة الكتب أو التنزه في الحدائق، ولكن جيوفاني بوتينزا يتطلّع إلى المشاركة في الدورة الـ17 من سباق «دبي القابضة سكاي رن»، حيث سيصعد 52 طابقاً وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في «جميرا أبراج الإمارات» خلال دقائق فقط.

ويُعتبر المتسابق الإيطالي واحداً من الرياضيين المتخصصين في سباقات التحمل والذين يخوضون هذا التحدي لصعود 1334 درجة سلم بهدف دعم مؤسسة الجليلة. ويُعتبر سباق «دبي القابضة سكاي رن» الذي يلقى إقبالاً كبيراً سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي، ويتم تنظيمه بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي»، و«مجلس دبي الرياضي»، و«مؤسسة الجليلة»، و«جميرا أبراج الإمارات».

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بوتينزا في هذا السباق الصعب، حيث تمكن في عام 2019 من تسلق السلالم ثلاث مرات على التوالي - بمتوسط 13 دقيقة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السباق. ويتطلع المتسابق الإيطالي إلى المشاركة في السباق الذي سيجري في 12 نوفمبر المقبل وهو أحدث نسخة من سباق «دبي القابضة سكاي رن».

وتعليقاً على ذلك، قال جيوفاني بوتينزا: «في دبي، أشعر بالشغف والحماس بفضل الأجواء الرائعة التي يُقام بها السباق». وأضاف: «الجمهور هناك رائع ويمنحني طاقة كبيرة لتحقيق الفوز وبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافي الرياضية. ستبقى دبي في قلبي دائماً».

يعتبر سباق العام الحالي أحدث مشاركة في مسيرة بوتينزا الرياضية، والتي حقّق خلالها العديد من الإنجازات المهمة، حيث تمكّنَ من صعود 70 طابقاً خلال 15 دقيقة في السباق العمودي الذي تم تنظيمه في لندن في يوليو 2018. كما زار بوتينزا مدينة ميلان في أبريل 2019 وصعد 50 طابقاً خلال 10 دقائق قبل أن يتوجه إلى نيويورك في يونيو من نفس العام ليصعد حينها 100 طابق خلال 22 دقيقة. وفي نوفمبر 2019، عاد بوتينزا إلى المملكة المتحدة للمشاركة في سباق آخر حيث صعد 105 طوابق خلال 23 دقيقة.

وشارك بوتينزا في سباق كانتون تيسينو في أرولو بسويسرا في أكتوبر 2021، حيث حقّق 4261 خطوة في سباق خارجي – أي ما يعادل 200 طابق – خلال 57 دقيقة، وتجاوز رقمه بثلاث دقائق في نفس السباق في عام 2022.

وقال بوتينزا إن مشاركته في سباق «دبي القابضة سكاي رن 2019» هي أفضل وأهم مشاركة له من بين مشاركاته العديدة في السباقات المهمة.

ويتَّبِع بوتينزا نظاماً غذائياً وتدريبياً محدداً لكي يحافظ على لياقة بدنية مثالية لصعود ناطحات السحاب.

وعن هذا الموضوع، قال بوتينزا: «يجب التركيز على العديد من الأمور أثناء التمرّن لسباق دبي القابضة سكاي رن بما فيها التركيز الذهني وقوة الإرادة، فعندما تتمرّن بجدية ستتمكن من تحقيق الفوز، ولذلك أتمرّن لمدة ساعتين يومياً سواء على الطريق في المدينة أو على الشاطئ أو حتى على الثلوج في الجبال حيث تقلّ كمية الأوكسجين، وأرتدي أوزان الكاحل بوزن 1 كيلو غرام وحقيبة الظهر».

وأضاف بوتينزا: «إن اتباع نظام غذائي صحي وأخذ قسط كافٍ من الراحة يسهم في تعزيز قدرة المتسابق، ولكن هناك شيء واحد لا يمكن تعلّمه وهو الشغف، أي أن تتحدى نفسك لتحقيق نتائج أفضل دائماً. ولا توجد تقنية معينة لصعود السلالم سوى أن تمتلك الإرادة والتصميم والتدريب الرياضي والتركيز الذهني».

وعلى الرغم من أنه فاز بالعديد من سباقات التحمّل، لا ينوي المتسابق الإيطالي التوقف عن المشاركة في السباقات في وقت قريب ولا يفكر في التقاعد من هذه الرياضة.

وقال بوتينزا: «المشاركة في أكبر عدد ممكن من السباقات هي أكبر إنجازاتي على الرغم من أني أبلغ الثامنة والسبعين من عمري، ولكن قلبي ما زال في ريعان الشباب».

وسيضم سباق «دبي القابضة سكاي رن» هذا العام ثلاث فئات للمشاركة، هي: عدّائي النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث من الشروط أن يتألف كل فريق من 4 مشاركين. وستُكرّم دبي القابضة أفضل ثلاثة متسابقين من الرجال وأفضل ثلاث متسابقات من النساء عن فئتي النخبة والمشاركة المفتوحة، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاثة فرق. كما ستحتفي دبي القابضة بمشاركة أصحاب الهمم في السباق. وستقدّم دبي القابضة جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل من فئة النخبة وكذلك أسرع فريق ضمن فئة الفرق.