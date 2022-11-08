مؤتمر دبي الدولي يناقش استقطاب المواهب وطريق البطولات

دبي (الاتحاد)

أنهى مجلس دبي الرياضي كافة الترتيبات لتنظيم الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والنسخة الثالثة عشرة من حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» العالمية المرموقة.

ويشهد المؤتمر الذي يقام يوم 17 نوفمبر الجاري تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، جلستين الأولى صباحية في مقر مجلس دبي الرياضي مخصصة لموضوع استقطاب المواهب، حيث سيتحدث عدد من المتحدثين العالميين أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة عن سياسات الأندية الأوروبية في هذا المجال، وعن خطط العمل والآليات التي يتم اعتمادها والهيكل التنظيمي المسؤول عن اكتشاف وتطوير الموهوبين في الأكاديميات ومدارس الكرة التابعة لأنجح الأندية الأوروبية.

وسيتم تنظيم جلسة مسائية في اليوم ذاته في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا تحمل عنوان «الطريق إلى البطولات»، بمشاركة مدربين من الذين حققوا نجاحات كبيرة على مستوى الأندية المحترفة الذين سيتحدثون عن كيفية تكوين فريق نجاح قادر على الفوز بالبطولات ومنح الفرصة للاعبين الموهوبين من صغار السن للمشاركة في الفريق الأول وتطويرهم، كما سيعقب الجلسة انطلاق حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر» الذي سيتم فيه تكريم الفائزين في مختلف الفئات التي تبلغ 16 للرياضيين من لاعبين ومدربين وإداريين وأندية، وغيرهم، و5 فئات للعاملين في التخصصات الداعمة والإلكترونية.

ويعد المؤتمر منصة عالمية لتطوير كرة القدم من خلال تواجد نخبة المختصين في عالم كرة القدم الاحترافية وصنّاع القرار في الاتحادات والأندية، كما أنه يمثل فرصة للعاملين في قطاع كرة القدم في الدولة والمنطقة للاطلاع على سياسات وبرامج عمل الأندية المحترفة في مختلف المجالات المتعلقة بعمل الأندية وكذلك الاتحادات الوطنية والقارية والدولية وتكوين النموذج المناسب لكل ناد لتحقيق أهدافه واستثمار موارده على النحو الأمثل في عالم الاحتراف.

وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن قائمة المتحدثين في الجلستين الصباحية والمسائية والمزيد من التفاصيل عن ضيوف المؤتمر وحفل توزيع الجوائز الذي يقام قبل ثلاثة أيام من انطلاقة مباريات كأس العالم 2022.