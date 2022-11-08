العوضي والمنصوري وسلطان أبطال «الرياضات الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية الثاني، والذي أقيم بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية في دبي والشارقة، بمشاركة أكثر من 500 لاعب تنافسوا على جوائز قيمتها 50 ألف درهم، وتضمن المهرجان الألعاب «سوبر سماش» و«فيفا 22» لكرة القدم و«فالورانت» الاستراتيجية و«تيكن» و«ستريت فايتر» للفنون القتالية.

وأحرز راشد العوضي المركز الأول بمنافسات لعبة «استريت فايتر»، وفاز قتيبة المنصوري بالمركز الأول في لعبة «سوبر سماش» فيما أحرز حسن سلطان المركز الأول في لعبة «تيكن» وحقق سيف السويدي الميدالية الذهبية في لعبة «فيفا 22»، في حين فاز «فريق رابيد» بالمركز الأول في لعبة «فالورانت» للفرق.

وعبر عبدالله القرق نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان وعدد المشاركين فيها والذي يدل على مدى الاهتمام الجماهيري بالرياضات الإلكترونية في الدولة.

وقال عبيد الطنيجي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق بالاتحاد: «المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات والتي تندرج ضمن أهداف الاتحاد والمتمثلة في تأسيس قاعدة رياضية احترافية في هذا المجال، وفي الوقت نفسه توعية الجيل الجديد والاهتمام بهم ونشكر لكافة الرعاة والذين ساهموا في إنجاح البطولة».

وأكد حمد قاسم رئيس لجنة المسابقات والفعاليات بالاتحاد أن البطولة نجحت في استقطاب عدد كبير من محبي الرياضات الإلكترونية، وكشفت لنا عدداً من اللاعبين الذين سيشكلون في المستقبل النواة لتأسيس فريق إماراتي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والعالمية.