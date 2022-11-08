الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العوضي والمنصوري وسلطان أبطال «الرياضات الإلكترونية»

العوضي والمنصوري وسلطان أبطال «الرياضات الإلكترونية»
8 نوفمبر 2022 17:00

دبي (الاتحاد)
أسدل الستار على منافسات مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية الثاني، والذي أقيم بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية في دبي والشارقة، بمشاركة أكثر من 500 لاعب تنافسوا على جوائز قيمتها 50 ألف درهم، وتضمن المهرجان الألعاب «سوبر سماش» و«فيفا 22» لكرة القدم و«فالورانت» الاستراتيجية و«تيكن» و«ستريت فايتر» للفنون القتالية.
وأحرز راشد العوضي المركز الأول بمنافسات لعبة «استريت فايتر»، وفاز قتيبة المنصوري بالمركز الأول في لعبة «سوبر سماش» فيما أحرز حسن سلطان المركز الأول في لعبة «تيكن» وحقق سيف السويدي الميدالية الذهبية في لعبة «فيفا 22»، في حين فاز «فريق رابيد» بالمركز الأول في لعبة «فالورانت» للفرق.
وعبر عبدالله القرق نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان وعدد المشاركين فيها والذي يدل على مدى الاهتمام الجماهيري بالرياضات الإلكترونية في الدولة.
وقال عبيد الطنيجي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق بالاتحاد: «المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات والتي تندرج ضمن أهداف الاتحاد والمتمثلة في تأسيس قاعدة رياضية احترافية في هذا المجال، وفي الوقت نفسه توعية الجيل الجديد والاهتمام بهم ونشكر لكافة الرعاة والذين ساهموا في إنجاح البطولة».
وأكد حمد قاسم رئيس لجنة المسابقات والفعاليات بالاتحاد أن البطولة نجحت في استقطاب عدد كبير من محبي الرياضات الإلكترونية، وكشفت لنا عدداً من اللاعبين الذين سيشكلون في المستقبل النواة لتأسيس فريق إماراتي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والعالمية.

أخبار ذات صلة
60 متحدثاً يكشفون أسرار «الرياضات الرقمية» في دبي
راسموسن نجم الرياضات الإلكترونية يحفز الجماهير قبل «عالمية أبوظبي»
الرياضات الإلكترونية
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©