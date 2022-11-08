مونديال البادل.. «حديث العالم»

دبي (الاتحاد)

حظيت بطولة العالم للبادل «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022»، التي أقيمت في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على مدار الأيام الماضية، بتغطية عالمية ضخمة، خصوصاً من خلال المتابعة والتقارير من قلب الحدث بمختلف اللغات، أو الرصد من الجهات الإعلامية بالنظر للشعبية الكبيرة والمتزايدة للعبة التي ساهمت دولة الإمارات العربية في وضعها في قلب الخارطة العالمية من خلال تنظيم أكبر وأهم نسخة في تاريخ كأس العالم.

وأفردت وسائل الإعلام الأرجنتينية تغطية موسعة عبر عرض فيديوهات على مدار الأيام الماضية بلقاءات من قلب الحدث وفرتها اللجنة المنظمة، وعرض اللقطات والتفاصيل لحظة بلحظة، من خلال الموقع الإخباري روزاريو تري، وصحيفة أوليه الأشهر في الأرجنتين، إلى جانب مواقع أخرى، خصوصاً بعد نجاح المنتخب الأرجنتيني من حصد لقب فئة الرجال.

وأبرزت وسائل الإعلام الإسبانية هذه البطولة في صدارة الأخبار والتقارير، وتحديداً عبر صحف ماركا وآس وسبورت، مع إبراز تتويج منتخب «لا روخا» بلقب فئة السيدات، والحضور الجماهيري الكبير للجالية الإسبانية في الحدث في دبي.

كما تناقلت وسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والبرتغالية أخباراً متنوعة عن البطولة، وسط متابعة لأخبار منتخباتهم، فيما استعرضت صحيفة «التايمز» البريطانية الشهيرة تقريراً خلال البطولة بعنوان «رأينا مستقبل الرياضة، وهو يدعى البادل».

وقامت فرق العمل للبطولة بنقل فعاليات الحدث لحظة بلحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة من المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية، بما أسهم بنقل الصورة الأنيقة التي ظهرت عليها دبي، خصوصاً عندما اكتست المدرجات بالحضور الجماهيري الكبير في المباراة النهائية، وتفاعل معها المشاهير، حيث قام ميراليم بيانيتش نجم الشارقة الحالي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس سابقاً، بتهنئة الأرجنتين بالفوز باللقب عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.