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«إقامة دبي» يحرز لقب البولينج في «ألعاب السيدات»

«إقامة دبي» يحرز لقب البولينج في «ألعاب السيدات»
8 نوفمبر 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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سيطرت لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على ألقاب بطولة البولينج التي أقيمت ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.
وفازت ريم جمال من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة البولينج التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر، تلتها أسماء السويدي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني، وحلت شيخة جاسم من القيادة العامة لشرطة دبي، ثالثا وفي فئة المقيمات فازت رويلا ماركيا من شركة «فيم أدفيزوري للاستشارات» بالمركز الأول تلتها مارفيك أفريكانو من كريستيان ديور الثاني، وحلت جايزن بيلوزو من كاش كارز في المركز الثالث.
ويشارك في الدورة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يتنافسن في 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الالكترونية.
وينطلق اليوم سباق الدراجات الهوائية الذي يقام في مضمار ميدان للدراجات الهوائية ويتضمن التنافس ضمن فئتين هي فئة الهواة المواطنات 20 كيلومترًا، والفئة المفتوحة 30 كيلومترًا، وتقام بطولة البادل تنس خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز ضمن فئتين فئة المواطنات والفئة المفتوحة، كما تقام بطولة الكروسفت يوم 12 نوفمبر في نادي لونا الرياضي للسيدات.
وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل. 

ألعاب السيدات
دورة الشيخة هند لألعاب السيدات
البولينج
مجلس دبي الرياضي
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