أبوظبي تكشف عن «أبطال ومسارات» نهائيات بطولة العالم للترايثلون





أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون عن مشاركة نخبة من الأبطال المشاركين في نهائيات بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022» برعاية ضمان، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر، في جزيرة ياس الوجهة العالمية لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول، وجاري ماريسيا مدير بطولة العالم للترايثلون، وهايدن وايلد المصنف الأول عالمياً والحائز على الميدالية الأولمبية، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية.

ورحب العواني بجميع المشاركين، وقال: «منذ عام 2015 بدأنا باستضافة سلسلة البطولات الدولية للترايثلون، ونظمنا إلى جانب ذلك السباقات المجتمعية التي تناسب جميع الأعمار والقدرات، ما أدى إلى نمو أعداد ممارسي رياضة الترايثلون بشكل واضح، وما جسد سعينا لأن تكون الرياضة أسلوب حياة، وهدفنا للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، ونتوقع بأن تستقطب السباقات المجتمعية خلال البطولة المرتقبة الآلاف من المشاركين، في مختلف المسافات المتوفرة».

وأضاف: «في 2022 نستعد الآن لاستضافة نهائيات بطولة العالم للتراياثلون بمشاركة 130 من نخبة وأبطال رياضة الترايثلون حول العالم، أمثال البريطانية جورجيا تايلور براون، والنيوزلندي هايدن وايلد وبطلا الأولمبياد فلورا دافي وكريستيان بلومينفيلت، وبطل العالم للرجل الحديدي جوستاف إيدن، وبطل Ironman 70 تايلور نيب، وبطل الكومنولث أليكس يي، كما يشارك العديد من الأبطال في فئة الباراتراياثلون أيضاً، وسط متابعة الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وكلنا فخر باستضافة البطولة المرتقبة، التي تعكس ثقة الاتحادات والهيئات الرياضية العالمية في قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى».

بدوره قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال لإدارة الأصول: «تتيح لنا شراكتنا المستمرة مع مجلس أبوظبي الرياضي لعب دور مهم في تطوير مشهد الفعاليات الرياضية في أبوظبي. نحن متحمسون لاستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون لأمر الذي يؤكد التزامنا بترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام».

وأضاف: «إلى جانب أشهر المرافق الترفيهية والتجارب العالمية المتوفرة في الجزيرة، يمكن للزوار ورياضيي الترايثلون وعائلاتهم هذا العام الاستمتاع أيضاً بالعروض الحية ذات المستوى العالمي، والتي تقام في الاتحاد أرينا خلال أسبوع بطولة العالم للترايثلون بما في ذلك عرضي ذا لايون كينج وأندريا بوتشيلي.

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين الذين استحوذوا على منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم كريستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية من النرويج، وألكس يي الفائز بالميدالية الفضية من بريطانيا، والنيوزيلندي هايدن وايلد الفائز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

أما على صعيد السيدات المشاركات في نهائيات بطولة العالم للتراياثلون في أبوظبي، تتصدر البرمودية فلورا دافي الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، وستخوض منافسة شرسة ضد المصنفة الأولى عالمياً البريطانية جورجيا تايلور براون، الفائزة بالميدالية الفضية في تلك الألعاب. كما حصلت دافي على الميدالية الذهبية في أبوظبي العام الماضي، وهي تتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيدها المتميز من الألقاب العالمية وذهبية ألعاب الكومنولث.

وتشارك المملكة المتحدة بتشكيلة قوية في نهائيات أبوظبي، بقيادة المصنفة الأولى عالمياً جورجيا تايلور براون، إلى جانب بيث بوتر المصنفة الرابعة، وصوفي كولدويل المصنفة السابعة. بينما تشارك الولايات المتحدة بثلاث من أفضل 10 لاعبات في العالم، وهنّ المصنفة الخامسة عالمياً تايلور سبيفي، فضلاً عن تايلور نيب، وكيرستن كاسبر، اللتان تحتلان المركزين التاسع والعاشر على التوالي في التصنيف العالمي.

بهذه المناسبة، قال النيوزيلندي هايدن وايلد المصنف الأول عالمياً والحائز على الميدالية الأولمبية: أتطلع للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للتراياثلون في أبوظبي التي ستشهد منافسة قوية بين الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ والتوفيق للحصول على لقب بطولة العالم، فقد شهدنا منافسات عديدة وقوية خلال البطولات السابقة، لذا أتوقع أن تشهد نهائيات أبوظبي منافسات أكثر حماس وشدة.

وتابع وايلد: لاشك أن الحصول على لقب عالمي جديد يمثل أهمية كبيرة لرياضيي الترايثلون وهو بمثابة إضافة إلى سجل الإنجازات. إن الفوز بميدالية أولمبية هو ما نسعى إليه، لكن اللقب العالمي ليس مجرد سباق واحد، إنه حافز للاستمرار والمنافسة، وتحقيق هذا الهدف في أبوظبي سيكون أمراً مذهلاً.

ومن بين المنافسين الآخرين البارزين في فئة الرجال، النرويجي جوستاف إيدن، الذي حقق نجاحاً كبيراً في بطولة العالم للرجل الحديدي 2022 بفوزه بلقب البطولة وتحقيق رقم قياسي جديد. وهو أيضاً فائز لمرتين في بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3، مما يجعل منه واحداً من ستة رجال فقط في التاريخ تمكنوا من الفوز بلقب بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3 أكثر من مرة، وكان قد احتل المركز الثامن في أولمبياد طوكيو.

ومن المشاركين في الحدث الرياضي العالمي في أبوظبي، جوناثان براونلي، الرياضي الوحيد الحاصل على ثلاث ميداليات أولمبية، البرونزية في أولمبياد لندن 2012، والفضية في أولمبياد ريو 2016 والذهبية في سباق التتابع المختلط في أولمبياد طوكيو 2020.



تمثيل قوي



تشهد نهائيات بطولة العالم للتراياثلون في أبوظبي تمثيلاً قوياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مشاركة الرياضي المغربي جواد عبد المولى، ويعد أول رياضي من المنطقة يحقق فوزاً في سباقات تراياثلون عالمية ويصل إلى منصة التتويج، وهو يأتي إلى أبوظبي بمعنويات عالية، مع فوزه مؤخراً بلقب البطولة الأفريقية للترايثلون 2022 والتي أقيمت في أكادير في سبتمبر الماضي.

البداية بالسباحة في ياس باي

تنطلق سباقات البطولة بالسباحة في المياه الصافية للخليج العربي في»ياس باي"، أحدث وجهة رئيسية على الواجهة البحرية في أبوظبي، ثم يبدأ المشاركون جولتهم في منافسات الدراجات الهوائية ضمن مسارات السباق الجديدة التي تمر بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات الشهيرة في جزيرة ياس بما يشمل كلا من شاطئ ياس، وعالم فيراري أبوظبي، وياس بلازا. ثم ينطلق بعدها سباق الجري وصولاً إلى خط النهاية على طول الواجهة البحرية، ليتمكن الحضور الجماهيري من مشاهدة السباق من المدرجات المحيطة، حيث يتبع كل سباق مسارات متعدد الحلقات بما يضمن مشاهدة ممتعة وحماسية لتشجيع الرياضيين المشاركين ضمن المنافسات.



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يتنافس المشاركون في خمس فئات هي: سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات (سباق سوبر سبرينت ضد الساعة، سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية)، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.