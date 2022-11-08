تشكيلة أستراليا للمونديال تضم «المراهق» وتتجاهل روجيتش!

سيدني (أ ف ب)

قرر جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، الرهان على «المراهق» جارانج كوول، المهاجم المستقبلي لنيوكاسل الإنجليزي، في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر الحالي، وذلك بحسب التشكيلة الرسمية التي أعلنها اليوم، والتي غاب عنها لاعب الوسط توم روجيتش.

وكان المهاجم آدم تاجارت، الذي يلعب في الدوري الياباني، من مفاجآت التشكيلة، بعدما استُبعد أيضاً رغم تألقه في التصفيات ومساهمته في قيادة أستراليا الى المشاركة السادسة في النهائيات، ما فتح الباب أمام الدولي الاسكتلندي السابق جايسون كامينجز للتواجد مع «سوكيروس»، بعدما سبق له أن خاض مباراة واحدة فقط بألوان الأخير.

وسبق لأرنولد أن استبعد روجيتش عن التشكيلة للمباراتين الاستعداديتين الأخيرتين ضد نيوزيلندا في 22 و25 سبتمبر (1-0 و2-0)، واللتين شهدتا استدعاء كوول للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب، بعدما أثار الإعجاب خلال مباراة نجوم الدوري الاسترالي ضد برشلونة الإسباني في وقت سابق هذا العام، ليصبح المهاجم الحالي لسنترال كوست مارينيرز والذي بلغ الثامنة عشرة من عمره منتصف سبتمبر، أصغر لاعب يدافع عن ألوان بلاده منذ هاري كيويل عام 1996.

وانسحب روجيتش (29 عاماً)، لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق، من تشكيلة المنتخب قبل النافذة المصيرية من التصفيات المؤهلة الى المونديال في مايو الفائت لأسباب شخصية.

ولم يتواجد ضمن قائمة من 31 لاعباً استدعاها أرنولد لمباراتي نيوزيلندا، لكنه أبقى في حينها الباب مفتوحاً أمام اللاعب الجديد لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وعلق أرنولد الثلاثاء على ضم كوول بالقول: «كلاعب في الثامنة عشرة من عمره ظهر من فراغ، يخوض الآن رحلة جديدة في حياته. رأينا هذا النوع من الأمور تحصل مرات عدة في كأس العالم وشهدنا مباريات كبرى ظهر فيها لاعبون مجهولون وصعقوا البلاد بأكملها».

وتابع: «وقد أظهر جارانج في مارينرز أن باستطاعته حقاً تغيير مجرى مباراة».

كما يغيب عن التشكيلة الحارس المخضرم ميتشل لانغيراك (34 عاماً) رغم تقديمه أفضل مستوياته مع فريقه ناجويا جرامبوس الياباني.

وفضل أرنولد ضم حارس مارينرز داني فوكوفيتش الى جانب حارس أف سي سيدني أندرو ريدماين في تشكيلة تضم لاعبين يخوضان كأس العالم للمرة الثالثة هما الحارس الأساسي القائد ماثيو راين وماثيو ليكي، فيما يخوض سبعة منهم النهائيات للمرة الثانية.

ووقعت أستراليا في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، وتبدأ مشوارها ضد «الديوك» في 22 نوفمبر الجاري على ملعب الوكرة.

- تشكيلة ال26 لاعباً:

حراسة المرمى: ماثيو راين (كوبنهاجن الدنماركي)، أندرو ريدماين (سيدني أف سي)، داني فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز)

الدفاع: عزيز بهيتش (داندي يونايتد الاسكتلندي)، ميلوش ديجينيك (كولومبوس كرو الأميركي)، جويل كينج (أودنسي بولدكلوب الدنماركي)، ناثانيال أتكينسون (هارتس الاسكتلندي)، فران كاراتشيتش (بريشيا الإيطالي)، هاري سوتار (ستوك سيتي الإنجليزي)، كاي رولز (هارتس الاسكتلندي)، كريج جودين (أديلايد يونايتد)، توماس دنج (أربيريكس نييجاتا الياباني)

الوسط: آرون موي (سلتيك الاسكتلندي)، جاكسون إيرفاين (سانت باولي الألماني)، أيدين هروستيتش (فيرونا الإيطالي)، كاميرون ديفلين (هارتس الاسكتلندي)، بايلي رايت (سندرلاند الإنجليزي)، رايلي ماكجري (ميدلزبره الإنجليزي)، كيانو باكوس (ساينت ميرين الاسكتلندي)

الهجوم: أوير مابيل (قادش الإسباني)، ماثيو ليكي (ملبورن سيتي)، مارتين بويل (هيبرنيان الاسكتلندي)، جيمس ماكلارين (ملبورن سيتي)، جايسون كامينز وجارانج كوول (سنترال كوست مارينرز)، ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما الياباني).