حاكم عجمان يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الهدف للمكفوفين



عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بالديوان، صباح اليوم، أرورا زانولين رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الهدف للمكفوفين.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، برئيسة الاتحاد الدولي لكرة الهدف للمكفوفين والوفد المرافق لها، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين، وذلك من أجل تطوير رياضة المعاقين في الدولة، مشيراً سموه إلى أن عجمان تدعم بقوة اتحاد غرب آسيا في تنظيم بطولة كرة الهدف المقرر إقامتها في فبراير 2023 في إمارة عجمان، لتخرج بصورة مميزة تليق بدولة الإمارات صاحبة السجل الحافل والمبهر في تنظيم واحتضان كافة الفعاليات الإقليمية والدولية بنجاح منقطع النظير.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة للدولة تولي احتياجات أصحاب الهمم أهمية خاصة في كل جوانب حياتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية وتقديم أفضل الخدمات لممارسة أنشطتهم وهواياتهم وصقل مهاراتهم في المؤسسات والأندية المخصصة لهم والمؤسسات والمرافق العامة.

وقال: إن هذا الاهتمام من قبل قيادة الدولة جعل تلك الفئة فاعلة في المجتمع لها بصمتها وإسهاماتها في المنظومة الرياضية المحلية والعالمية عبر المشاركات المختلفة في المسابقات والبطولات والدورات وتحقيق نتائج مشرفة وانتصارات باهرة رفعت بها اسم الإمارات في منصات التتويج الإقليمية والعالمية.

وأكد سموه دعمه الكبير لكل أبنائه من أصحاب الهمم والرعاية الكريمة لهم لممارسة أنشطتهم الرياضية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم واهتمام سموه بدمج أصحاب الهمم بصفة عامة والمكفوفين بصفة خاصة في جميع أنشطة المجتمع الرياضية والثقافية والاجتماعية لتقوية الروابط الإنسانية بين كل أفراد المجتمع..

من جانبها، أعربت رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الهدف للمكفوفين عن امتنانها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مقدمة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده على دعمهما لأصحاب الهمم في مجالات الحياة عامة وفي المجال الرياضة على وجه الخصوص، مشيدة بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في ما يتعلق برياضات المكفوفين، والارتقاء بهذه الفئة من أصحاب الهمم من خلال تسخير الطاقات والإمكانيات لخدمة أصحاب الهمم وإطلاق العديد من البطولات المتنوعة والمساهمات المقدرة التي شكلت منعطفاً مهماً في مسيرة رياضة المكفوفين على مستوى المنطقة والقارة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين.

جدير بالذكر أن إمارة عجمان ستستضيف منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الهدف على مستوى منطقة غرب آسيا بمشاركة منتخبات عشر دول، في الفترة من 9 - 16 فبراير 2023 على صالات المنشأة الدولية الجديدة لنادي عجمان لذوي الإعاقة، التي تم افتتاحها شهر فبراير الماضي، والتي تضم مرافق وصالات حديثة وفق أعلى المعايير الرياضية البارالمبية الحديثة.