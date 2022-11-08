«ذا فلاينج داف» تُطلق بطولة جديدة للاسكواش

دبي (الاتحاد)

كشفت أكاديمية «ذا فلاينج داف»، المنشأة الرائدة والأولى من نوعها لرياضة الاسكواش في دبي، عن إطلاق دوري أبطال «فلاينج داف»، المصمم لتعزيز التنافس في مجتمع الاسكواش الحيوي في دبي.

ويحظى الدوري الجديد بدعم اتحاد الاسكواش ومجلس دبي الرياضي، ويوفر فرصة مثالية للاعبين من جميع المستويات لاختبار مهاراتهم وتطوير مواهبهم من خلال المباريات التي تُقام في 12 موقعاً في مختلف أنحاء دبي.

ويشتمل دوري الأبطال على منافسات للفردي، وأخرى للفرق، التي تنطلق بدورها ضمن ثلاثة تصنيفات هي الفضي (المبتدئين) والذهبي (الهواة) والبلاتيني (المحترفين)، مع مباريات أسبوعية على مدار الموسم ابتداءً من 16 نوفمبر، بمشاركة فرق مكونة من سبعة لاعبين مسجلين على الأقل تخوض مباريات على أرضها وخارجها، بينما تضم منافسات فئة الفردي اللاعبين الراغبين بالمشاركة من جميع المستويات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كنزي الدفراوي، مؤسسة أكاديمية ذا فلاينج داف والمُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات: نسعى في أكاديمية ذا فلاينج داف إلى تعزيز شعبية رياضة الاسكواش في دبي وترسيخ حضورها ضمن المشهد الرياضي بالإمارات، ويسرنا مستوى الاهتمام والمهارة الذي يُظهره اللاعبون في هذه الرياضة، والذي لمسناه منذ افتتاح الأكاديمية قبل عام من الآن، ما دفعنا إلى إطلاق الدوري الجديد الذي يوفر للاعبين فرصة للتنافس وفق صيغة منتظمة.