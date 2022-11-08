الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ذا فلاينج داف» تُطلق بطولة جديدة للاسكواش

«ذا فلاينج داف» تُطلق بطولة جديدة للاسكواش
8 نوفمبر 2022 15:00

دبي (الاتحاد)
كشفت أكاديمية «ذا فلاينج داف»، المنشأة الرائدة والأولى من نوعها لرياضة الاسكواش في دبي، عن إطلاق دوري أبطال «فلاينج داف»، المصمم لتعزيز التنافس في مجتمع الاسكواش الحيوي في دبي.
ويحظى الدوري الجديد بدعم اتحاد الاسكواش ومجلس دبي الرياضي، ويوفر فرصة مثالية للاعبين من جميع المستويات لاختبار مهاراتهم وتطوير مواهبهم من خلال المباريات التي تُقام في 12 موقعاً في مختلف أنحاء دبي.
ويشتمل دوري الأبطال على منافسات للفردي، وأخرى للفرق، التي تنطلق بدورها ضمن ثلاثة تصنيفات هي الفضي (المبتدئين) والذهبي (الهواة) والبلاتيني (المحترفين)، مع مباريات أسبوعية على مدار الموسم ابتداءً من 16 نوفمبر، بمشاركة فرق مكونة من سبعة لاعبين مسجلين على الأقل تخوض مباريات على أرضها وخارجها، بينما تضم منافسات فئة الفردي اللاعبين الراغبين بالمشاركة من جميع المستويات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كنزي الدفراوي، مؤسسة أكاديمية ذا فلاينج داف والمُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات: نسعى في أكاديمية ذا فلاينج داف إلى تعزيز شعبية رياضة الاسكواش في دبي وترسيخ حضورها ضمن المشهد الرياضي بالإمارات، ويسرنا مستوى الاهتمام والمهارة الذي يُظهره اللاعبون في هذه الرياضة، والذي لمسناه منذ افتتاح الأكاديمية قبل عام من الآن، ما دفعنا إلى إطلاق الدوري الجديد الذي يوفر للاعبين فرصة للتنافس وفق صيغة منتظمة.

أخبار ذات صلة
يعمل فني عربي مشترك في حفل تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي»
«مبادلة للرعاية الصحية» تفتتح منشأة طبية جديدة بدبي
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©