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الرياضي

11 نادياً في اختبارات القوس والسهم استعداداً لـ «الآسيوية»

11 نادياً في اختبارات القوس والسهم استعداداً لـ «الآسيوية»
8 نوفمبر 2022 13:30

 
دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد القوس والسهم اختبارات انتقاء عناصر المنتخب الوطني على مدار يومين، وذلك في نادي الحمرية تمهيداً للمشاركة في البطولة الآسيوية (المرحلة الثالثة) التي تستضيفها إمارة الشارقة في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر المقبل.
شهدت الاختبارات مشاركة مجموعة من الرماة والراميات يمثلون 11 نادياً، بالإضافة إلى عدد من الرماة لفئة ذوي الهمم، حيث تميزت بالمنافسة القوية بين المشاركين لإظهار المردود الفني الجيد الذي يعزز جاهزيتهم للدفاع عن طموحات المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية التي تشهد مشاركة أفضل المنتخبات على مستوى القارة.
وتميزت الاختبارات في يومها الأول بتنافسية قوية لاقت استحسان العديد من الرماة والمدربين، لاسيما أن هذه المنافسات في الاختبارات تقام لأول مرة بطريقة معتمدة وفق أفضل الممارسات لعدد من الدول الرائدة في مثل هذا النوع من الرياضة الأولمبية.
وتضمن اليوم الأول مباريات إقصائية لانتقاء أفضل ثمانية عناصر في فئات القوس المركب «إناث»، والقوس المركب «ذكور»، والقوس المحدب «إناث»، القوس المحدب «ذكور»، بجانب ترتيب اللاعبين عن طريق الأرقام بعد رمي 72 سهماً في الفترة الصباحية، و72 سهماً في الفترة المسائية، وذلك بهدف اختبار قوة تحمل اللاعبين وقدراتهم البدنية، ومدى تجاوبهم مع الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها خلال المنافسات الرياضية، بينما شهد اليوم الثاني إجراء المنافسة عن طريق المباريات في سبع جولات لكل لاعب. 

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