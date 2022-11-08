بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)

واصل استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين، منح جوائز الأفضل للعام الرابع على التوالي منذ انطلاقه موسم 2018-2019 والتي تعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة سبورت فور أوول.

وأعلنت الشبكة عن فوز مهاجم الوحدة جواو بيدرو بكأس سبورت فور أوول نجماً للجولة التاسعة وللمرة الثانية في هذا الموسم بعدما حصد هداف العنابي 56% من إجمالي الأصوات، متفوقاً على حارب سهيل من شباب الأهلي ب 21% وفابيو ليما قائد الوصل 10 %.

وفي فئة أفضل حارس، تمكن عيسى أحمد حارس مرمى اتحاد كلباء من اقتناص قفاز الإجادة وللمرة الثانية في هذا الموسم بحصوله على نسبة (46%) في الاستفتاء بعدما أمن شباك فريقه بتصدياته لمهاجمي بني ياس، ليواصل النمور رحلتهم الممتعة في دوري أدنوك للمحترفين ب 17 نقطة على بعد نقطتين فقط عن المتصدرين.

كما حصل حكم مباراة النصر والجزيرة، سلطان محمد، على جائزة أفضل صافرة في الجولة التاسعة وللمرة الثانية في هذا الموسم أيضا بعدما حقق نسبة 58% في الاستفتاء تلاه عادل النقبي الذي أدار مباراة الوحدة ودبا (33%) ثم حمد علي يوسف (الظفرة والشارقة) 9%.