550 كلم في تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية



دبي (الاتحاد)

بالتعاون مع «دبي العطاء» و«مركز راشد لأصحاب الهمم»، ينطلق «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية» الذي تنظّمه «ذا فيرست جروب» للسنة الثانية على التوالي لمسافة 550 كيلومتراً ويتواصل على مدار 4 أيام، حيث ينطلق الخميس ويهدف هذا النشاط الرياضي المتميّز الذي انضم إليه 20 درّاجاً من الإمارات ومن أنحاء متفرّقة من العالم، إلى توفير التمويل ورعاية الأطفال ودعم التعليم.

ويشكل هذا الحدث جزءاً من برنامج «إثراء حياة الشباب» الرائد التابع لـ «ذا فيرست جروب» والهادف إلى تحسين حياة الأطفال والشباب الذين هم بحاجة ماسّة للمساعدة حول العالم من خلال مدّهم بالدعم التعليمي والعاطفي المبكر وبالفرص بأي طريقة ممكنة. وقد انطلق هذا التحدّي في ديسمبر من العام 2021 احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وبهدف نشر الوعي حول رسالة «مركز راشد لأصحاب الهمم» ومدّه بالدعم، وهو ما يوفر للأطفال والشباب بيئة تعليمية عملية وتدريباً مهنياً جاداً.

وسوف يواصل «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية»، مساعيه الداعمة لـ«مركز راشد لأصاحب الهمم»، بالإضافة زيادة الوعي وتوفير الدعم المالي لبرامج «دبي العطاء» الخاصة بـ«تنمية الطفولة المبكرة» على مستوى العالم والذي يوفر للأطفال إمكانية الحصول على فرص التعليم السليم التي سوف تقدم لهم فرصاً متساوية في الحياة.

وسوف يشارك في هذا التحدّي مجموعة من المديرين التنفيذيين في إدارات عليا ورجال أعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات الذين يتقدمهم عدد من النخبة والمحترفين في عالم ركوب الدراجات الهوائية أمثال سانشيز «سامو» صموئيل، متسابق الدراجات الهوائية المحترف السابق في إسبانيا وفيتور كارفالو المتقاعد المحترف لركوب الدراجات الهوائية والعضو السابق في اللجنة الأولمبية الوطنية لركوب الدراجات الهوائية في الإمارات، ويانيز «جاني» برايكوفيتش، المتسابق السلوفيني الذي احتل المركز التاسع في سباق فرنسا للدراجات الهوائية في العام 2012 والذي مثل فريق «أدريا موبيل» مؤخراً، بالإضافة إلى نيلسون اوليفيرا، الدرّاج البرتغالي المحترف في سباقات الطرق والذي يمثل حالياً «فريق موفيستار العالمي» في إطار السباقات التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات (UCI).

وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي والشريك في «ذا فيرست جروب» في هذه المناسبة: «إن رياضة ركوب الدراجات الهوائية تُعتبر من أسرع الرياضات نمواً في دولة الإمارات، وهو ما يجعلها طريقة مثالية لزيادة الوعي بمدى أهمية دبي العطاء ومركز راشد لأصحاب الهمم كجزء من برنامج إثراء حياة الشباب. ومن هذا المنطلق، فإن تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية' يهدف إلى تشجيع الناس على ردّ الجميل للمجتمع والحفاظ على لياقتهم مع إبراز المناظر الطبيعية التي تتغنّى بها البلاد. وبعد الإطلاق الناجح للتحدي في العام 2021، قررنا إشراك الجمهور هذا العام من خلال منحهم فرصة للتبرع لهذه القضية الإنسانية».