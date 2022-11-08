بطولة رأس الخيمة للجولف تدخل جولة دي بي ورلد

رأس الخيمة (الاتحاد)

من المقرر أن تعود بطولة رأس الخيمة إلى نادي الحمرا للجولف مرة أخرى العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات مقبلة مع انطلاق جولة دي بي ورلد في 2023، بإقامة أربع أحداث متتالية في دولة الإمارات تحت عنوان «سوينج الشرق الأوسط».

ستكون بطولة رأس الخيمة التي ستظهر في روزنامة الجولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، هي الأخيرة في أربعة أسابيع مليئة بالإثارة في المنطقة، بعد الإعلان «هيرو كاب» مؤخراً في نادي أبوظبي للجولف، وحدثي سلسلة رولكس المتتاليين في ياس لينكس ونادي الإمارات للجولف ممثلين ببطولتي أبوظبي إتش إس بي سي ودبي ديزرت كلاسك.

خلال النسخة الماضية في رأس الخيمة، حقق نيكولاي هوجارد لقبه الثاني في جولة دي بي ورلد، بعد أن تفوق في الجولة الأخيرة المتقلبة محققاً الفوز بفارق أربع ضربات بفضل مجموعة من ضربات الأداء العالمي.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يعد هذا إنجازاً مهماً آخر لرأس الخيمة، حيث نرحب بأفضل لاعبي الجولف في العالم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد نجاح النسخة الافتتاحية من بطولة رأس الخيمة في جولة دي بي ورلد في وقت سابق من هذا العام، يسعدنا أن نرحب بعودة بعض أكبر الأسماء في لعبة الجولف في نسختها الثانية.»

وأضاف: «كواحدة من أسرع الوجهات نمواً في المنطقة، نفخر بقدرتنا على إبراز رأس الخيمة كوجهة رائدة في مجال الطبيعة والمغامرة والرياضة في المنطقة. تفتخر الإمارة بسجل حافل في استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بما في ذلك 16 نسخة من أسرع نصف ماراثون في العالم - نصف ماراثون رأس الخيمة وأول كأس عالم لكرة القدم المصغرة في المنطقة في عام 2023. مدعومة بخلفية مناظر طبيعية خلابة وعروض سياحة من الدرجة العالمية، نتطلع إلى جعل بطولة رأس الخيمة العام المقبل أكبر وأفضل.»

من جانبه قال بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا، الجهة المالكة للمكان المضيف للبطولة، نادي الحمرا للجولف: «لقد كان شرفاً لنادي الحمرا للجولف أن يستضيف أول حدث لجولة دي بي ورلد في الإمارة في وقت سابق من هذا العام، ويسعدنا أن بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم سيعودون العام المقبل في النسخة الثانية من بطولة رأس الخيمة.»

وأضاف: "يتمتع نادي الحمرا للجولف بشراكة طويلة الأمد مع مجموعة الجولة الأوروبية، بعد ان استضاف أفضل اللاعبين في جولة دي بي ورلد في الماضي. ويسعدنا أن نواصل شراكتنا ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتقديم بطولة عالمية أخرى للجماهير المحلية والدولية وسط المنظر الخلاب للخليج العربي وجبال الحجار.