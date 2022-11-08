«نمور كلباء».. حاضر يكتب التاريخ بفارق نقطتين

سلطان آل علي (دبي)

أسفرت الجولات التسع من دوري أدنوك للمحترفين عن تواجد نادي اتحاد كلباء بالمركز السادس برصيد 17 نقطة، ليكون الفارق بينه والمتصدرين الثلاثة نقطتين فقط.

ويعد رصيد اتحاد كلباء بـ17 نقطة بعد 9 جولات هو الأعلى للنمور على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بالدوري، وجاءت هذه المحصلة تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي نتيجة 5 انتصارات وتعادلين وخسارتين. وكانت أفضل محصّلة للفريق بعد 9 جولات في موسم 20/21 عندما جمع 16 نقطة، وفي موسم 91-92 حقق الفريق 12 نقطة، بينما تتساوى مواسم 99-2000 و18-19 و21-22 بمجموع 11 نقطة.

وانعكس تميز اتحاد كلباء في أكثر من جانب بهذا الموسم، حيث يعد ثالث أعلى فريق في عدد التسديدات على المنافسين بـ108 تسديدات، ولا يتفوق عليه سوى شباب الأهلي بـ116 تسديدة والعين بـ121 تسديدة.

وفي الجانب المقابل، حافظ اتحاد كلباء على نظافة شباكه في 4 مباريات وهو ثاني أكثر فريق بعد الشارقة بـ5 مباريات، كما تميّز النمور بأنه الفريق الوحيد إلى جانب شباب الأهلي الذي لم يفقد أي نقطة بعد تقدمه في النتيجة وذلك في 4 مباريات.ويتميز خط وسط اتحاد كلباء مع المدرب فرهاد مجيدي بتواجد 3 لاعبين أجانب هم فيليب كيش ودانيل بيسا والكساندر، ويعد كيش الجندي المجهول في الفريق والدوري بأكمله، حيث يتصدر السلوفاكي قائمة أكثر اللاعبين ربحاً للالتحامات في الدوري بـ75 التحام. كما أنه ثاني أكثر لاعب نجح في افتكاك الكرة بـ20 مرة، إضافة إلى أنه ثاني أكثر لاعب تفوّق في الصراعات الهوائية بـ36 مرة. وكذلك يأتي فيليب كيش ثالثاً في قطعه لتمريرات الخصم بـ17 مرة. ولا يمكن أن نتجاهل تأثير الإيطالي دانيل بيسا الذي صنع 21 فرصة للتسجيل ولا يتفوق عليه سوى علي مبخوت ويارمولينكو بـ22 فرصة.



أفضل مواسم اتحاد كلباء بعد 9 جولات:

موسم 22-23: 17 نقطة

موسم 20-21: 16 نقطة

موسم 91-92: 12 نقطة

موسم 99-2000: 11 نقطة

موسم 18-19: 11 نقطة

موسم 21-22: 11 نقطة