عجمان تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة الهدف

عجمان (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان يستضيف نادي عجمان لذوي الإعاقة بطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين «عجمان 2023» خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير المقبل بمشاركة 150 رياضياً يمثلون 12 فريقا.

أعلن ذلك نادي عجمان لذوي الإعاقة في المؤتمر الصحفي بحضور أرورا زانولين رئيسة الاتحاد العالمي لرياضة المكفوفين، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب اسيا والدكتور مصباح إبراهيم جعفر، الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب اسيا ونادي عجمان لذوي الإعاقة كان يمثله كل من عبد الله سالم مطر الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة.