الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عجمان تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة الهدف

عجمان تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة الهدف
8 نوفمبر 2022 12:00

عجمان (الاتحاد)

 
تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان يستضيف نادي عجمان لذوي الإعاقة بطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين «عجمان 2023» خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير المقبل بمشاركة 150 رياضياً يمثلون 12 فريقا.

أخبار ذات صلة
استقبال حافل لأبطال أولمبياد البولينج من ذوي الإعاقة السمعية
الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة

أعلن ذلك نادي عجمان لذوي الإعاقة في المؤتمر الصحفي بحضور أرورا زانولين رئيسة الاتحاد العالمي لرياضة المكفوفين، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب اسيا والدكتور مصباح إبراهيم جعفر، الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب اسيا ونادي عجمان لذوي الإعاقة كان يمثله كل من عبد الله سالم مطر الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة. 

اللجنة البارالمبية الإماراتية
نادي عجمان لذوي الإعاقة
رعاية المكفوفين
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©