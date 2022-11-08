60 متحدثاً يكشفون أسرار «الرياضات الرقمية» في دبي



رضا سليم (دبي)



تنطلق صباح الغد فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية وتستضيفها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تحت شعار «تحدي بلا حدود» وتستمر على مدار يومين بمركز دبي التجاري العالمي ويتحدث في المهرجان أكثر من 60 متحدثا من أبرز الخبراء ورواد قطاع الرياضات الإلكترونية حول العالم.

ويهدف المهرجان إلى تزويد جميع الخبراء والمطورين والمبدعين في قطاع الرياضات الإلكترونية بمنصة مثالية للتعارف والتواصل وتعزيز التفاعل بين الشركات وتعزيز مكانة دبي كمركز للرياضات الإلكترونية، وتسليط الضوء على دورها الداعم لهذا القطاع الإبداعي، من خلال ما توفره الإمارة من حوافز مخصصة للمواهب والمؤسسات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتستعرض القمة الافتتاحية مختلف اتجاهات هذا القطاع المتنامي، بما في ذلك التقنيات الناشئة، وألعاب الهاتف المحمول، والفرص الاستثمارية، وسلوكيات المستهلكين، وتقنيات اللعب وتنظيم البطولات، وغيرها من المواضيع المعنية بواقع ومستقبل القطاع. فيما تضم قائمة المتحدثين نخبة من أفضل مطوري الألعاب الإلكترونية، والناشرين، ومؤسسي شركات الرياضات الإلكترونية، ومزودي الحلول، وخبراء التسويق، والإعلاميين المتخصصين بالألعاب الإلكترونية.

ويُعد مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022 واحداً من أكثر فعاليات الألعاب والرياضات الإلكترونية تشويقاً في منطقة الشرق الأوسط، بما ينسجم مع مكانة دبي التي تُعد مركزاً عالمياً للابتكار، وتمتد أجندة المهرجان لأسبوعين كاملين يزخران بالعديد من الفعاليات والأنشطة المباشرة، بما فيها بطولة ببجي العالمية 2022، و«جيم إكسبو»، و«بوب كون الشرق الأوسط»، والقمة الافتتاحية، والحفل الموسيقي المباشر لمغني الراب ويجز، وغيرها من البطولات الإقليمية، وبطولة ماينكرافت المدرسية للرياضات الإلكترونية، والعديد من عروض التجزئة المتوزعة في جميع أنحاء المدينة لاستعراض أحدث الألعاب والمنتجات في هذا المجال.

وتحتضن دبي العديد من مؤسسات وهيئات الرياضات الإلكترونية ومجتمعات اللاعبين الشغوفين، باعتبارها مركزاً رائداً للتكنولوجيا والفعاليات المميزة. ويتسنى لرواد الأعمال في دبي التفاعل مع المنظومات الديناميكية للرياضات الإلكترونية بما يضمن آفاق الازدهار للمبتكرين وقادة الفكر، لا سيما في ضوء استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال الإبداعية التي تنطلق من دبي.

كما يُعد مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022 عنصراً رئيسياً في قطاع الفعاليات والألعاب الإلكترونية في الإمارة، فضلاً عن دوره في دعم مجتمع الرياضات الإلكترونية في دبي وخارجها، من خلال تعزيز النمو السنوي للقطاع وترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والفعاليات.