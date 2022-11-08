«دولي» الملاكمة يكشف عن إطلاق أكاديمية في الإمارات



دبي (الاتحاد)

نظَّم اتحاد الملاكمة مؤتمراً صحفياً لعمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، في مقر الهيئة العامة للرياضة بحضور حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، وعدداً من مسؤولي الاتحاد.

وناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة والخطط المستقبلية للاتحاد الدولي للملاكمة، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين الدولي والإماراتي.

وافتتح حسن الحمادي المؤتمر بكلمة رحَّب فيها بالاتحاد الدولي وتحدث بالقول: «يسرنا استضافة دولة الإمارات لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة بما يؤكد على أهمية المكانة العالمية لدولة الإمارات في رياضة الملاكمة، ونعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تطوير الرياضة».

وقال عمر كريمليف: «يعمل الاتحاد الدولي على تعزيز مفاهيم النزاهة وترسيخ القيم الرياضية لدى اللاعبين والكوادر، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بمساعدة نجوم وأساطير اللعبة الذين يمثلون قدوة صالحة للأجيال القادمة. إلى جانب ذلك نعمل على وضع خطط لدعم الرياضيين في الدول الصغيرة، ووضع خطط تساعد على جعل الملاكمة الرياضة الأكثر شعبية في عدد أكبر من الدول، لذا نريد البدء بمرحلة تحولية جديدة تساعد في تطوير الملاكمة والتأكيد على قوة حضورها عالمياً».

وعن التعاون بين الاتحادين الدولي والإماراتي قال كريمليف: «نعمل على إنشاء أكاديمية للملاكمة في دولة الإمارات إيماناً منا بتطور البنية التحتية الموجودة، إضافة إلى أن الإمارات تمثل مركزاً جاذباً لمختلف شعوب العالم، والهدف من الأكاديمية لن يقتصر على تطوير الرياضيين بل نريد أيضاً تأهيل المدربين والإداريين والحكام، كما نعمل على افتتاح مقر للاتحاد الدولي للملاكمة في دولة الإمارات لنؤكد أنها العاصمة العالمية لرياضة الملاكمة».

وعن النشاطات القادمة للاتحاد الدولي قال كريمليف: «سننظم بطولة بمستوى عالي بالتعاون مع الاتحاد الإسباني في شهر نوفمبر الحالي، ولدينا بطولة العالم التي ستقام العام المقبل في أوزباكستان والتي ستصل قيمة جائزتها لصاحب المركز الأول إلى 200 ألف دولار، وستتساوى قيمة جوائز بطولات الرجال والسيدات لأن الاتحاد الدولي مهتم جداً بخلق نموذج صالح في المساواة بين الجنسين».

وشارك في المؤتمر كلاً من الأمريكي الروسي روي جونز، بطل العالم سابقاً، والفرنسية أستيل موسيلي والهندية نيكات زيرين، إحدى أبرز نجمات الملاكمة في العصر الحالي، وأكَّد نجوم اللعبة أهمية استمرار الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية ودعم التعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي مشيدين بالعمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على مستوى العالم.

ويترأس عمر كريمليف الاتحاد الدولي للملاكمة منذ عام 2020، كما تولى سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة إلى جانب كونه أول روسي يتم ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للملاكمة.

كما سبق لروي جونز الفوز في عدة بطولات عالم في الملاكمة بأربع أوزان مختلفة إلى جانب فوزه بفضية أولمبياد سيؤول 1988 إلى جانب فوزه في ذهبية بطولة «القفاز الذهبي» عامي 1986 و1987، كما فازت أستيل موسيلي بذهبية أولمبياد ريو 2016، وفازت نيكات زيرين بذهبية بطولة العالم في إسطنبول في وقت سابق من العام الحالي.