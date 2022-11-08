الريال يهدر فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني

مدريد (د ب أ)

أهدر ريال مدريد فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه فاييكانو 2 -3 ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة متصدر الترتيب، فيما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فاييكانو بهدف سجله سانتي كومسانيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك لوكا مودريتش التعادل لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 37 وفي الدقيقة 41 سجل إيدير ميليتاو الهدف الثاني للريال، لكن فاييكانو أدرك التعادل مجددا عن طريق ألفارو جارسيا في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 67 سجل أوسكار تريخو الهدف الثالث لفاييكانو من ضربة جزاء.

بدأت المباراة بضغط من جانب الفريق المضيف، الذي حاول إرباك حسابات منافسه الذي بادل مضيفه الضغط بالهجوم الناري المكون من البرازيلي فينسيوس جونيور ومواطنه رودريجو، بالإضافة إلى الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي.

ونجح فاييكانو في التقدم بالدقيقة الخامسة عن طريق سانتي كومسانيا الذي تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله فرانشيسكو جارسيا، ليسدد الكرة مباشرة في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وبعد الهدف خرج ريال مدريد محاولا تسجيل هدف التعادل، مما تسبب في وجود مساحات في خط دفاعه الأمر الذي استغله فاييكانو في شن هجمات عديدة على مرمى الريال.

وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم ضربة جزاء لريال مدريد، بعد عرقلة تعرض لها ماركو أسينسيو داخل منطقة الجزاء، ليترجمها القائد الكرواتي لوكا مودريتش بنجاح في الشباك مسجلا هدف التعادل.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق إيدير ميليتاو، الذي استغل ضربة ركنية نفذها زميله أسينسيو ليوجهها بضربة رأس في شباك الحارس ستولي ديمتريفسكي في الدقيقة.41 ولم تمر ثلاث دقائق على هدف الريال الثاني، لينجح فاييكانو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ألفارو جارسيا الذي سدد كرة قوية لم ينجح كورتوا في التصدي لها لتهز شباكه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 2 / 2 ومع بداية الشوط الثاني، واصل رايو فاييكانو أداءه الجيد وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، فيما بدا ريال مدريد وكأنه محاصر من الهجوم القوي من جانب الفريق المضبف.

وفي الدقيقة 67 احتسب الحكم ضربة جزاء لرايو فاييكانو بعد لمسة يد من داني كارفخال مدافع الريال داخل منطقة الجزاء.

وسدد أوسكار تريخو لاعب رايو فاييكانو ضربة الجزاء، لكن كورتوا تصدى للضربة بنجاح قبل أن يقرر الحكم إعادة تنفيذ الركلة بسبب مخالفة من لاعبي ريال مدريد أثناء تنفيذها.

وفي المرة الثانية نجح تريخو في تسجيل الهدف الثالث لرايو فاييكانو لينجح الفريق المضيف في التقدم في النتيجة مجددا، وتنوعت محاولات ريال مدريد من أجل العودة للمباراة مجددا، لكن دفاع رايو فاييكانو كان بالند في أكثر من مناسبة.