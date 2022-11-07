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الرياضي

سعيد الشامسي يتوج بلقب سباق كأس الوصل

أرشيفية
8 نوفمبر 2022 00:19

محمد حسن (دبي)

توج الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «بولي» لإسطبلات «اس اس»، بلقب سباق كأس الوصل للإسطبلات الخاصة، أول سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد (2022 – 2023)، الذي أقيم امس بمشاركة 72 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وتمكن البطل من تحقيق اللقب بعد تصدره لجميع المراحل المختلفة، مستفيداً من قوة الجواد النجم «بولي»، قاطعا المسافة الكلية للسباق البالغة 119 كلم بزمن قدره 4:26:49 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.7 كلم/ ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس محمد على صهوة «ابيكس اركبيلاد» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4:26:50 ساعة، وذهب المركز الثالث أيضاً لإسطبلات زعبيل عن طريق الفارس عبد الله العامري على صهوة «بوبانج الأندلس» بـ 4:26:53 ساعة.
وتميز السباق بالقوة والتكتيك العالي، فقد حرص فرسان المقدمة على المحافظة على مراكزهم مع تبديلات طفيفة خلال المراحل المختلفة.
وعقب انتهاء السباق قام اللواء خبير دكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.
وتشهد مدينة دبي للقدرة، صباح الغد، سباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كلم.

سعيد الشامسي
مدينة دبي الدولية للقدرة
مدينة دبي للقدرة
كأس الوصل للإسطبلات الخاصة
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