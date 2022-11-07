الطلياني لـ«الاتحاد»: متفائل بـ «مستقبل البطائح»

علي معالي (الشارقة)

عبر عدنان الطلياني نجم الكرة الإماراتية السابق، رئيس اللجنة الفنية بنادي البطائح عن تفاؤله بمستقبل الفريق، وبالمباراة المقبلة للبطائح ضد دبا في الجولة العاشرة «السبت» المقبل بدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» على ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني الحالي الذي يقود هذه المهمة بشكل مؤقت.

قال الطلياني: «قرار الاستغناء عن خدمات المدرب البرازيلي كايو زاناردي، جاء في توقيت مناسب من وجهة نظري، وأرى أنه جميع القائمين على أمور نادي البطائح، سواء حمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي وعبيد سعيد الطنيجي رئيس شركة البطائح لكرة القدم، ومجلس الإدارة بالكامل وأيضاً مجلس الشارقة يقفون بكل قوة خلف «الراقي»، لكي يخرج من هذه الكبوة سريعاً».

وأضاف: «الحافز كبير لدى لاعبي البطائح في مباراة «النواخذة»، كونها مهمة للغاية في مشوارنا بالدوري، وثقتنا لا حدود لها في جميع اللاعبين وقدرتهم على العودة إلى طريق الانتصارات».

وأكد الطلياني قائلاً: «وضعنا جيد في دوري أدنوك للمحترفين، ومن المرات القليلة التي يحقق فيها فريق صاعد من الدرجة الأولى إلى المحترفين 9 نقاط خلال أول 9 جولات، وكان في مقدورنا أن تزيد هذه الغلة من النقاط، لكنها كرة القدم».

ونوه عدنان الطلياني إلى نقطة مهمة قائلاً: «البطائح طفرة جديدة في الكرة الإماراتية، بالنظر إلى تاريخ هذا النادي الذي أكد من خلال جهد القائمين عليه كفاءتهم العالية، فيما وصل إليه حال النادي بشكل عام، وحالياً علينا أن نستكمل المشوار المتميز الذي بدأناه بالدوري».

وقال: «صحيح حدثت لنا كبوة في بعض الفترات الماضية، ووجدنا أن الوقت الحالي هو المناسب لإحداث التغيير في الجهاز الفني، الذي نقدر له ما قدمه مع الفريق خلال الجولات الماضية من عمر المسابقة، وأن التراجع الذي حدث مؤخراً لم يكن في صالح «الراقي»، وهي أمور طبيعية في عالم كرة القدم، ولكن كان علينا التصرف السريع قبل فوات الأوان، وحالياً أرى أن جميع القائمين على النادي يقفون خلف الفريق للخروج من المأزق الطارئ».

وتابع: «المستوى في المباريات الماضية كانت هناك بعض الهفوات التي وقعت فيه، ولقاءنا مع شباب الأهلي في الجولة التاسعة، ربما يكون هناك خطأ في التحضير لها أو قراءة المدرب للمباراة، وهي أمور واردة جداً في عالم اللعبة».

وعن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق، قال: «هناك أسماء عديدة مطروحة، وسوف يتم الاستقرار من خلال اللجنة على المدرب المناسب، حيث نعمل بشكل جماعي لمصلحة النادي وفريق الكرة في النهاية».

وبدأ المغربي سعيد شخيت مهمته التدريبية الطارئة مع الفريق، استعداداً للجولة المهمة المقبلة بحضور حمد بن حمودة وعبيد سعيد الطنيجي وأعضاء مجلس إدارة النادي والشركة، وهناك حالة تفاؤل كبيرة تسود اللاعبين في ظل الدعم الحالي ورغبة اللاعبين في إظهار قوتهم الهجومية لاستكمال مشوارهم الناجح بالمسابقة.