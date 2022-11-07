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«الفرسان» و«الملك» و«العنابي» على خطى الكبار في «دوري 21»

«الفرسان» و«الملك» و«العنابي» على خطى الكبار في «دوري 21»
8 نوفمبر 2022 00:20

دبي (الاتحاد)

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احتلت فرق، شباب الأهلي برصيد 23 نقطة، الشارقة 18، الوحدة 16، على التوالي المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب دوري المحترفين، تحت 21 عاماً في سيناريو بدا مشابهاً للمنافسة بين الأندية الثلاثة على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» رغم التباين في عدد النقاط، حيث تجمع المنافسة على دوري الكبار «الملك» و«العنابي» و«الفرسان» على التوالي برصيد 19 نقطة لكل فريق.
وشهدت الجولة التاسعة، لـ«دوري 21»، نجاح «الفرسان» في تعزيز صدارته المستمرة لترتيب المنافسة بفوزه على ضيفه البطائح 3-0، وسجل لـ «أصحاب الأرض» محمد يوسف «هدفين» في الدقيقتين 47 و70، ومحمد جاسم 77، ليرفع شباب الأهلي الذي احتفل بالفوز السابع رصيده إلى 23 نقطة.
وتقدم الشارقة إلى وصافة الترتيب، بتغلبه على ضيفه الظفرة 2-1، وسجل هدفي «الملك» اياو ماووتو في الدقيقة 13، ومايد الكاس 57، فيما أحرز «البديل» محمود أنور هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 70، ورفع «الملك» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، مقابل 8 للظفرة الثاني عشر.
وأطاح الوحدة بمضيفه دبا من مركز الوصافة إلى الرابع، بالفوز المثير 4-3، وسجل للعنابي عبدالله خالد 13، ومبارك سالم «ثنائية» في الدقيقتين 26 و78، وحمدان المنهالي 92، فيمال أحرز للنواخذة ايميرسون «هدفين» في الدقيقتين 5 و40، وستانلي أوجوه 9، ورفع «العنابي» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات أمام دبا المتراجع للمركز الرابع.
وفي بقية مباريات الجولة، تفوق النصر على مضيفه الجزيرة 2-0، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة خورفكان والعين، و2-2 في مباراة بني ياس واتحاد كلباء، فيما عاد الوصل بنقاط الفوز الثلاث من ملعب مضيفه عجمان بنتيجة 3-1.

دوري تحت 21
شباب الأهلي
الشارقة
الوحدة
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