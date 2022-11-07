«الاتحاد» تستضيف كأس جولة «دي بي ورلد»

دبي (الاتحاد)

استضافت «الاتحاد»، كأس «هاري فاردون»، الذي يتوج به بطل الموسم، و«صولجان» بطولة جولة «دي بي ورلد»، وذلك ضمن جولة العد التنازلي تمهيداً لانطلاق الحدث، الذي سيقام في عقارات جميرا للجولف في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

واستقبل راشد الزعابي، مدير مكتب دبي والإمارات الشمالية، ممثلي جولة دي بي ورلد، الذين قدموا شرحاً تعريفياً عن الجولة التي تحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على انطلاقها، وهي تحظى بدعم إماراتي ممثلاً بـ «دي بي ورلد»، التي أصبحت راعي اللقب، إلى جانب احتضان البطولة الختامية للموسم في دبي سنوياً منذ عام 2009.

وتمر جولة العد التنازلي التي يطوف بها الكأس الشهير في عدد من المؤسسات الرياضية والإعلامية البارزة في دولة الإمارات، حيث تواجد في مجلس دبي الرياضي، وعدد من وسائل الإعلام البارزة في الدولة والمنطقة.

وكانت جولة دي بي ورلد قد أعلنت عن روزنامة البطولات الدولية لموسم المقبل لعام 2023، والتي تضم 39 بطولة على الأقل في 26 دولة، منها خمس بطولات في الإمارات، وهي: هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف بالفترة 13-15 يناير المقبل، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بالفترة من 19 إلى 22 يناير، دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بالفترة من 26 إلى 29 يناير، بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف بالفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2023.