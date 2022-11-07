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نهائي مبكر بين الوحدة وشباب الأهلي في دور الـ32 للكأس

نهائي مبكر بين الوحدة وشباب الأهلي في دور الـ32 للكأس
7 نوفمبر 2022 21:56

معتز الشامي (دبي)
أوقعت قرعة دور الـ32 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الوحدة وصيف النسخة الماضية في مواجهة شباب الأهلي، في أبرز وأقوى مواجهات الدور الأول، لتصبح المباراة كأنها نهائي مبكر بين الطرفين، بينما تأهل الشارقة مباشرة لدور الـ16 للبطولة بصفته حامل لقب البطولة السابقة.
وبات طريق العين حامل لقب الدوري الموسم الماضي، أكثر صعوبة من طريق الشارقة في البطولة، حيث يلتقي «الزعيم» حال فوزه أمام دبا، الفائز من مواجهة خورفكان والعروبة، وفي حال فوزه بالمباراة في دور الـ16 سيلتقي الفائز من مواجهة الوحدة وشباب الأهلي مع الفائز من مواجهة الرمس والإمارات، ليصعد للقاء العين في ربع النهائي.
بينما يعد مشوار الشارقة أسهل نسبياً، حيث سيلتقي الفائز من مواجهة النصر ودبي سيتي، بينما الفائز منهما سيلتقي الفائز من لقاء الجزيرة أمام دبا الحصن، ثم الخليج وفرسان هسبانيا.
وكانت مراسم القرعة قد جرت مساء اليوم في متحف المستقبل بإمارة دبي بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.
ووفق لائحة البطولة تم تسكين العين بصفته بطل دوري أدنوك الموسم الماضي، في الرقم 32، وتم توزيع باقي الأندية بنظام السحب المباشر للقرعة، والذي قام به محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.
وتقام مباريات دور الـ32 للبطولة من 5 إلى 8 ديسمبر المقبل بينما تقام مواجهات دور الـ16 يومي 21 و22 فبراير المقبل، ودور ربع النهائي سيكون يوم 7 مارس المقبل، بينما سيكون الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، بحيث تقام مواجهات الذهاب يوم 5 أبريل والإياب 13 من نفس الشهر.
وبحسب القرعة سيلتقي العين مع دبا، وخورفكان مع العروبة، والوحدة مع شباب الأهلي، والرمس مع الإمارات، ومسافي مع الوصل، وحتا مع الفجيرة، ومصفوت مع بني ياس، وبينونة مع الظفرة، وفي الطرف الثاني للقرعة سيلتقي الجزيرة الحمراء مع البطائح، والذيد مع اتحاد كلباء، وعجمان مع العربي، والحمرية مع التعاون، والجزيرة مع دبا الحصن، والخليج مع فرسان هسبانيا، والنصر مع دبي سيتي.

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