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الرياضي

«البارسا» و«اليونايتد» يعيدان الدوري الأوروبي للواجهة

«البارسا» و«اليونايتد» يعيدان الدوري الأوروبي للواجهة
7 نوفمبر 2022 22:00

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم) 

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أوساسونا يهدد أحلام برشلونة

قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن فريقه سيواجه الفريق الأصعب، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مانشستر يونايتد في مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، وهي المواجهة التي تعيد الدوري الأوروبي إلى الواجهة مجدداً.
وسيلعب برشلونة في الدوري الأوروبي، بعدما خرج من دور المجموعات بدوري الأبطال، في المجموعة التي كانت تضم أيضاً بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.
وعانى برشلونة من الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما سبق له وأن واجه نفس المصير مع المدرب الهولندي لويس فان جال في موسمي 1998/1997 و1998 / 1999.
وخسر برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بدور الثمانية، فيما وصفه تشافي بالأمر المؤسف.
وقال تشافي قبل مواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني: "يجب علينا أن ننافس وأن نذهب لمانشستر كمنافس قوي".
وأضاف: "أنه منافس تاريخي تطور كثيراً مع إيرك تن هاج مع لاعبين أصحاب إمكانيات فردية عالية، لقد أوقعتنا القرعة مع أقوى وأصعب منافس مجدداً في الدوري الأوروبي".
وتابع: "هذا تحد كبير بالنسبة لنا، سيكون لاعبونا أكثر تحفزاً للمباراة في مواجهة مع فريق قوي".

تشافي
برشلونة
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
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