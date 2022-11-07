«السامبا» يطيح فيرمينو خارج قائمة المونديال

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

يسيكون الظهير المخضرم داني ألفيش ضمن عداد المنتخب البرازيلي, المشارك في مونديال قطر بقيادة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، فيما قرر المدرب تيتي استبعاد مهاجم ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو وفق التشكيلة النهائية التي أعلنها الاثنين.

ويأتي ضم ألفيش "39 عاماً" الى تشكيلة "سيليساو"، الساعي الى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضل تيتي الاستعانة بمهاجم أرسنال الإنجليزي جابريال جيسوس، الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني جابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المونديال القطري، الذي ينطلق في 20 الحالي، وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.

وبقيادة نيمار، ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريجو، ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي، وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو، تبدأ البرازيل مشوارها في المونديال القطري في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

وتضم التشكيلة 26 لاعباً، هم في حراسة المرمى: أليسون بيكر وفابينيو "ليفربول"، إيدرسون "مانشستر سيتي"، ويفيرتون "بالميراس"

وداني ألفيش "بوماس المكسيكي"، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر "يوفنتوس"، ماركينيوس ونيمار "باريس سان جيرمان"، وتياجو سيلفا "تشيلسي"، إيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو "ريال مدريد"، أليكس تيليس "إشبيلية" وكاسيميرو وفريد وأنتوني "مانشستر يونايتد"، وبرونو جيمارايش "نيوكاسل"، لوكاس باكيتا "وستهام"، إيفرتون ريبيرو وبيدرو "فلامنجو" البرازيلي، ورافينيا "برشلونة" وريشارليسون "توتنهام" وجابريال جيسوس وجابريال مارتينيلي "أرسنال"