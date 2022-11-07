يوم ذهبي لـ «جو جيتسو الإمارات» في بساط كأس العالم

أبوظبي (الاتحاد)

اقترب منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» من الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجو جيتسو في نسختها السابعة والعشرين المقامة حالياً في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

وتتصدر الإمارات المجموع العام للميداليات الذهبية بتحقيقها لـ26 ميدالية، متفوقة على كازاخستان بـ21 ميدالية، وألمانيا بـ16 ميدالية.

وتمكن أبطال الإمارات لفئة الشباب تحت 21 عاماً من مواصلة التألق على البساط ورفع رصيد الدولة في البطولة إلى 63 ميدالية ملونة بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية.

كما حصدت دولة الإمارات جائزة أفضل منتخب لفئة دون 21 عاماً، وأفضل اتحاد وطني يحقق أكبر عدد من الميداليات الذهبية في يوم واحد.

وتوج بالذهب كل من حمدة الشكيلي لوزن «45 كجم»، وبلقيس الهاشمي لوزن «48 كجم»، وأسماء الحوسني لوزن «52 كجم»، وفاخرة المنصوري لوزن «فوق 70 كجم»، وعمر السويدي لوزن «56 كجم»، وخالد الشحي لوزن «62 كجم»، وشما الكلباني لوزن «63 كجم»، ومهدي العولقي لوزن «77 كجم»، وسعيد الكبيسي لوزن «85 كجم»، وسالم زايد لوزن «94 كجم»، وهزاع فرحان لوزن «فوق 94 كجم».

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب سارة الحمادي وزن «45 كجم»، وشمسة العامري وزن «52 كجم»، ومايد الشحي وزن «62 كجم»، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من علياء الظنحاني لوزن «57 كجم»، وسعود الحوسني وزن «62 كجم»، وحامد الهنائي وزن «94 كجم».



يوم تاريخي



وبهذا الإنجاز يكون منتخبنا الوطني قد حطم كل أرقامه القياسية السابقة، وصنع رقماً جديداً يصعب تحطيمه في مستقبل تلك البطولة، فقد كان أعلى رصيد لمنتخب الامارات في النسخة السابقة من البطولة هو53 ميدالية ملونة، منها 18 ذهبية.

وعلى ضوء النتائج يكون المنتخب صنع تاريخاً جديداً بالوصول إلى 63 ميدالية، منها 26 ذهبية، وبهذا الانجاز سيبقى تاريخ السابع من نوفمبر 2022 شاهداً على أهم إنجازات الإمارات في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للجو جيتسو، كما أنه سيبقى في الذاكرة يوم مجد في مسيرة اللعبة من حيث حصد الميداليات الذهبية بسواعد أبناء وبنات الوطن.

حضر المنافسات بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة للاستثمار وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية.



فهد علي: خطوة إضافية

قال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي تعليقاً على إنجاز المنتخب: «يواصل أبطال منتخبنا الوطني للجو جيتسو تحقيق الأرقام المبهرة وإثراء رصيد الدولة من الميداليات الملونة، ما يقربنا خطوة إضافية من الحفاظ على لقب بطولة العالم للعام الثالث على التوالي».

وأضاف:«أداء أبطالنا يستحق كل الإشادة والتقدير والثناء، وكانوا على قدر المسؤولية والتطلعات وتصدروا عن جدارة وبشكل مطلق منافسات فئتي دون 18 و21 عاماً، ما يعكس العمل المتقن والجيار للجهاز الفني في إعداد هذا الجيل الرائع والاستثنائي والذي يمثل نواة المستقبل من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات للدولة في الاستحقاقات القادمة».

مشهد يتكرر



قال البطل عمر السويدي الذي فاز بذهبية وزن 56 كجم:«إنها مناسبة تدعو إلى الفخر والاعتزاز بوصول لاعبين إماراتيين إلى نهائي العالم في وزن 56 كجم والأمر المفرح أن الذهب والفضة كلتاهما كانا من نصيب دولة الامارات لأنني واحهت زميلي في المنتخب بالمباراة النهائية».

وأضاف:«الوصول إلى نهائي بطولة بهذا الحجم يعكس جهودنا خلال الأشهر الماضية، والعمل بروح الفريق نحو هدف واحد وهو تشريف الوطن وتحقيق اللقب».

حافز إضافي

يقول خالد الشحي بطل العالم في وزن (62 كجم): «سعيد جداً بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة لا سيما الأخير، إلا أن تشجيع الجماهير وتوجيهات المدرب شكلت حافزاً إضافياً لي للثبات والإصرار والتفوق على الخصم. أهدي هذا الإنجاز لشعب الإمارات وقيادته الرشيدة وبالطبع إلى اتحاد الإمارات للجو جيتسو الذي ذلل أمامنا العقبات في مشوارنا للبطولة».

فخر واعتزاز

قالت سارة الحمادي التي خاضت النزال النهائي لفئة 45 كجم أمام مواطنتها حمدة الشكيلي: «لا أستطيع التعبير عن فرحتي بهذا الإنجاز واعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة.. أهنئ حمدة على الذهبية وفخورة بما قدمناه في البطولة».

مشوار طويل



أعرب رئيس اتحاد جمهورية طاجكستان للجو جيتسو عن سعادته البالغة بمشاركة منتخب بلاده في بطولة العالم، مشيراً أن لاعبي المنتخب في غاية السعادة للمشاركة.

وأضاف:«لم نحقق سوى ميدالية برونزية وحيدة، إلا أن لديّ ثقة بأننا سنحقق ميداليات إضافية قبل ختام البطولة، ورغم عدم تحقيق الميداليات إلا أننا سعداء بالمشاركة في بطولة العالم».

وأشار دافلتوف إلى أن أمامهم طريقاً طويلة حتى يصلوا لمرحلة حصد الميداليات الملونة، ولكن إجمالاً فإن المستوى الفني في تطور وقد قدم اللاعبون مستويات أفضل بكثير مما قدموه في البطولات السابقة، ومثلما سيحمل اللاعبون حصادهم من الميداليات، فهم يحملون ذكريات رائعة من أبوظبي التي عشقوها لما لقوا من ترحيب وكرم ضيافة.

مدينة رائعة



أعربت مشجعة المنتخب الكولومبي للجو جيتسو مادلين شوكونتا عن سعادتها بالحضور إلى أبوظبي لمؤازرة منتخب بلادها المشارك في بطولة العالم للجو جيتسو من مدرجات صالة جو جيتسو ارينا بمدينة زايد الرياضية.

وأضافت:« كل شيء رائع هنا. إنني سعيدة بنجاح الأبطال من منتخب بلادي الذين حققوا 10 ميداليات بينها 4 ميداليات ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتان، وقدموا مستويات فنية رائعة ونحن فخورون بهم».

وأكملت مادلين:« الفرصة سانحة لزيادة غلة الميداليات في اللحظات الأخيرة قبل اسدال الستار على البطولة، والمهم أن يسعى الجميع لحصد الميداليات وتشريف بلادنا».



600

نظمت وزارة الداخلية فعالية مميزة لتعليم الرماية على هامش البطولة وهدفت هذه الفعالية التي أقيمت يومياً في جو جيتسو أرينا ضمن فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية عديدة لنشر ثقافة الرماية وتعزيز الوعي بهذه الرياضة الشيقة.

ووصل عدد الرماة ضمن الفعالية إلى 600 مشارك، كما كان لأصحاب الهمم حصة في المشاركة.

وتعكس هذه الفعالية ثقافة الابتكار وتعزيز انتشارها، حيث تم عرض تقنية مبتكرة لهذه الرياضة تضع اللاعب أمام تحدي إصابة هدف متحرك يتم التحكم به عن بُعد.