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«الرابطة» تبحث تحسين تجربة الجماهير

«الرابطة» تبحث تحسين تجربة الجماهير
7 نوفمبر 2022 19:54

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت رابطة المحترفين واللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم في مقر الرابطة بأبوظبي.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة في مسابقات رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2022-2023، ودور كل من اللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية ورابطة المحترفين والأندية المحترفة في تأمين المباريات وتحسين تجربة المشجعين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي الرابطة واللجنة إلى تقديم كل التسهيلات والخدمات للجماهير للاستمتاع بيوم المباراة، من خلال التنسيق مع كل أطراف المنظومة.

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