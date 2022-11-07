«قرعة يوروبا ليج» تعيد رونالدو إلي «كامب نو»

نيون (أ ف ب)

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وجهاً لوجه في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، وفق ما أسفرت القرعة الاثنين في نيون السويسرية.

وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا، مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليج.

وودّع الفريق الكتالوني دور المجموعات للمسابقة القارية الأم للموسم الثاني توالياً، بعد أن حلّ ثالثاً خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي من دون أن يحقق الفوز على أي منهما.

أما مانشستر يونايتد، فدفع ثمن حلوله وصيفًا لريال سوسييداد الإسباني بعد أن تعادلا بالنقاط (15)، لكنه حل خلفه بفارق الأهداف.

وعلّق تشافي هرنانديز مدرب برشلونة على القرعة على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أوساسونا في الدوري الثلاثاء: «مرة أخرى، نقع مع المنافس الأصعب.... سيتعين علينا التنافس. إنه خصم تاريخي، تحسن بشكل أكبر مع المدرب الهولندي إريك تن هاج، الذي لديه لاعبين رائعين. اللعب ضد فريق مثل مانشستر أصعب، لكن اللاعبين سيكونون أكثر تحفيزاً».

وتابع: «إنه ناد عريق وخصم كبير...لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة العبور. سيتحتم علينا الفوز مثلهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يفز برشلونة أبداً بالدوري الأوروبي».

وفي حال عدم رحيله عن يونايتد، وسط تكهنات بشأن ذلك، قد يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة إلى ملعب «كامب نو»، الذي يعرفه جيداً بعد أن دك شباك الفريق الكاتالوني بالعديد من الأهداف عندما لعب لصالح ريال مدريد بين 2009 و2018، وشكل منافسة لا مثيل لها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم «لا بلاوجرانا» السابق.

وسبق أن تواجه يونايتد وبرشلونة مرات عدة أوروبياً وكانت الغلبة في غالبية المواجهات الحديثة للفريق الكتالوني، الذي تفوق 4-صفر في مجموع المباراتين في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019، بالإضافة إلى نهائيي المسابقة القارية الأولى عامي 2011 (3-1) و2009 (2-صفر).

ويعود آخر فوز للفريق الإنجليزي إلى إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2008 (1-صفر) بعد تعادلهما سلباً ذهاباً، قبل أن يمضي ويحقق اللقب على حساب تشيلسي.

ويعود اللقاء الأول بينهما إلى كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984، عندما تأهل يونايتد إلى نصف النهائي بفضل فوزه 3-صفر إياباً بعد خسارته 2-صفر ذهاباً ضد فريق ضم حينها الأسطورة الراحل الارجنتيني دييجو ماردونا، علماً أن يونايتد حقق لقب هذه المسابقة عام 1991 على حساب برشلونة.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي يوفنتوس الإيطالي الذي حل خلف باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال مع نانت الفرنسي، وروما مع سالزبورج النمساوي.

تلتقي الفرق التي ستتأهل الى الدور ثمن النهائي مع أصحاب المراكز الأولى في مجموعاتها في يوروبا ليج.

يقام الملحق المؤهل في 16 و23 فبراير المقبل.

في ما يلي نتيجة القرعة:

- برشلونة (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)

- يوفنتوس (إيطاليا) - نانت (فرنسا)

- سبورتينج (البرتغال) - ميدتيلاند (الدنمارك)

- شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - رين (فرنسا)

- أياكس أمستردام (هولندا) - أونيون برلين (ألمانيا)

- باير ليفركوزن (ألمانيا) - موناكو (فرنسا)

- إشبيلية (إسبانيا) - بي أس في أيندهوفن (هولندا)

- سالزبورج (النمسا) - روما (إيطاليا)