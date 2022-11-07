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الرياضي

الوحدة «أفضل مضيف» والجزيرة «أحسن ضيف» في «التاسعة»

الوحدة «أفضل مضيف» والجزيرة «أحسن ضيف» في «التاسعة»
7 نوفمبر 2022 17:10

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً، في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي اتحاد كلباء، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الجزيرة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق شباب الأهلي على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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