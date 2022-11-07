بولندا تظفر بذهبية البندقية في بطولة العالم للرماية البارالمبية



العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

ورحب عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة بجميع الوفود المشاركة، وقال: اللجنة العليا وكافة اللجان العاملة تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع السمعة الطيبة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة استحدثت هذا العام نظام التسجيل الكتروني للدول المشاركة ليتسنى إصدار التصاريح والموافقات في فترة زمنية لا تتجاوز يوم عمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات على مستوى الدولة في عمل نموذجي يعبر عن الرغبة الصادقة لتحقيق النجاح المنشود.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتشريف سموه حفل الافتتاح، وأعرب عن تمنياته في الخروج ببطولة نموذجية وأن يتمكن أبطال منتخبنا من الوصول لمنصات التتويج وحجز بطاقات التأهيل للمشاركة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024.

وأسفرت منافسات مسابقة البندقية ضغط هوائي لمسافة 10 متر وضعية الراقد للفرق والفردي مختلط فئة SH1 عن فوز السلوفاكيه فيرونيكا فادوفيكوفا وحققت 255.2 نقطة لتحقق رقما عالميا جديدا، وكان المركز الثاني من نصيب ناتشا هليتروب من ألمانيا بتحقيق 253.9 نقطة، اما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكانت ليوليا شيرني من إسرائيل بتحقيق 230.8 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفرق فاز بالمركز الأول الفريق الألماني المكون من ناتشا هليتروب وبرنهارد فيندت وكليف يانكر وحقق 1905.8نقطة، وجاء في المركز الثاني الفريق التايلاندي المكون من وانيبا ليونجفيلاي واتيدت انتانون وفيرافونج بيونجبوك وحقق 1893.6نقطة، بينما حل المركز الثالث الفريق الأوكراني المكون من أرينا شيكنيك ويوري ستوييف واندريل دوروشينكو وحقق 1888.5نقطة.

في مسابقة 25 مترا مسدس ناري فردي مختلط فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية كيم جونجنم من كوريا الجنوبية بالطلقة الترجيحية الثالثة بتحقيق 28 نقطة ونال الفضية الفضية اوليسكي دانياسك من أوكرانيا وحازت البرونزية راوول جاكار من الهند.

وفي نفس المسابقة للفرق فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الهندي المكون من راوول جاكار وسنجاراج ونهال سنجا، وذهبت الفضية للفريق الكوري الجنوبي المكون من كيم جونجنم وبارك سي كيون و يونج كون سيو.

في مسابقة 10 متر بندقية هوائية مكفوفين وضعية الواقف مختلط، سيطرت بولندا على المركز ين الأول والثاني، حيث حصلت موسكال على الميدالية الذهبية بمجموع نقاط 220,9 نقطة، وجاءت مواطنتها أورزيشوفسكا في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 207,7 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية للإسباني ريفيرو فرنانديز بمجموع نقاط 191,3 نقطة.